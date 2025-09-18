Γλυφάδα: Για να βρει ρούχα είχε μπει σε κάδο ανακύκλωσης ο 40χρονος που βρέθηκε νεκρός

Κατά πάσα πιθανότητα σε ασφυξία αποδίδεται ο θάνατος του 40χρονου άνδρα ο οποίος εντοπίστηκε μέσα σε κάδο ανακύκλωσης ρούχων χωρίς τις αισθήσεις του, στη Γλυφάδα.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 40χρονος Ρομά μπήκε στον κάδο ανακύκλωσης ο οποίος βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της Γλυφάδας για να πάρει ρούχα. Στην προσπάθεια του αυτή εγκλωβίστηκε μέσα στον κάδο και έχασε τις αισθήσεις του λόγω έλλειψης οξυγόνου.

Αμέσως μόλις εντοπίστηκε, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο και ο άτυχος άνδρας διακομίστηκε στο Ασκληπιείο Βούλας όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Η έρευνα συνεχίζεται, όμως οι Αρχές απομακρύνονται όλο και περισσότερο από το ενδεχόμενο ο θάνατος του 40χρονου να οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια.