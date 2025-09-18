Δημιουργία δεύτερου εταιρικού σχήματος τύπου «Τεχνοβλαστού» από το Πανεπιστήμιο Πατρών

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προχωρά στην ίδρυση ενός νέου «Τεχνοβλαστού» με τίτλο BioDetect., γνωστοποιεί με ανακοίνωσή του.

Όπως αναφέρει, "πρόκειται για εταιρικό σχήμα που, με βάση τη σχετική νομοθεσία, δίνει τη δυνατότητα στο Πανεπιστήμιο Πατρών να αξιοποιήσει τα ερευνητικά αποτελέσματα και τη γνώση. Ο νέος Τεχνοβλαστός θα έχει αντικείμενο τη παραγωγή προϊόντων στην προηγμένη βιοασφάλεια και ανίχνευση παθογόνων.

Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται να συμπληρώσει την επιτυχημένη πορεία του Τεχνοβλαστού της AViSense.AI, που ιδρύθηκε πριν από δύο χρόνια σε συνεργασία με το Ερευνητικό Ινστιτούτο ΑΘΗΝΑ/ΙΝΒΙΣ και ήδη εξελίσσεται δυναμικά στην αγορά με προϊόντα στη τεχνολογία της Τεχνητής Νοημοσύνης, αποδεικνύοντας την αξία της πανεπιστημιακής έρευνας στην πράξη.

Με το νέο Τεχνοβλαστό, το Πανεπιστήμιο Πατρών ενισχύει ακόμη περισσότερο τη στρατηγική του για καινοτομία, επιχειρηματικότητα και εξωστρέφεια.

Eίμαστε υπερήφανοι για τους ερευνητές/-τριες και φοιτητές/-τριες μας, οι οποίοι, αξιοποιώντας την επιστημονική γνώση που παράγεται στο Ίδρυμά μας, αναπτύσσουν καινοτόμες λύσεις με όραμα και απτό όφελος για την κοινωνία".