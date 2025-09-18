Πάτρα- Υπόθεση Γηροκομειού: «Προέχει η επούλωση του τραύματος του παράλογου αυτού εγκλεισμού» λέει στο thebest o πατέρας του 21 χρονου μετά την απίστευτη περιπέτεια

Συγκίνηση αλλά και αναπάντητα ερωτηματικά (σχετικά τους λόγους που οδήγησαν στην απίστευτη περιπέτεια), για τους γονείς των δυο νεαρών που κατηγορήθηκαν για τον εμπρησμό στο Γηροκομείο.

Ο 25χρονος και 21χρονος, με τη σύμφωνη γνώμη, πια, Ανακριτή και Εισαγγελέα, αποφυλακίζονται σήμερα, μετά από 36 ημέρες που βρίσκονταν υπό κράτηση.

Οι νεαροί είχαν οδηγηθεί στη φυλακή στις 19 Αυγούστου, λίγες μόλις ημέρες μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στις 13 του ίδιου μήνα, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και μεγάλη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία.

Η αποφυλάκιση των δύο νέων, που συνοδεύτηκε από την ανακούφιση και τα δάκρυα των οικογενειών τους, δεν παύει να αφήνει ανοιχτά ερωτήματα. Η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη, με την τοπική κοινωνία να αναμένει απαντήσεις.

«Είναι μια πολύ σπουδαία ημέρα για εμάς η σημερινή. Επιβεβαιώθηκε η αταλάντευτη πίστη μας στα δικαστήρια των Πατρών. Απομένει πολύ δρόμος ακόμα. Σίγουρα αυτό που προέχει για εμάς, για τα παιδιά μας, για την οικογένειά μας είναι η επούλωση του τραύματος του παράλογου αυτού εγκλεισμού» αναφέρει στο thebest.gr ο Βασίλης Κωστόπουλος, πατέρας του 21χρονου νεαρού, λίγες ώρες πριν την αποφυλάκιση του γιού του.