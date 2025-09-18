Απίστευτη σκηνή στην Πάτρα, στην πορεία για Φύσσα- Άνδρας των ΜΑΤ, ρίχνει κατακεφαλιά σε συνάδελφό του- ΒΙΝΤΕΟ

Ένα απίστευτο επεισόδιο σημειώθηκε στην Πάτρα, κατά τη διάρκεια της πορείας στη μνήμη του Παύλου Φύσσα. Ενώ οι δυνάμεις των ΜΑΤ βρίσκονταν παρατεταγμένες, άνδρας των ΜΑΤ επιτέθηκε σε συνάδελφό του, ρίχνοντάς του κατακεφαλιά.

Το περιστατικό κατεγράφη σε βίντεο του thebest.gr την ώρα που η αστυνομία έριχνε δακρυγόνα στους διαδηλωτές.

Όλα ξεκίνησαν όταν επικράτησε ένταση με τους διαδηλωτές οι οποίοι αντέδρασαν στην παρουσία των ΜΑΤ σε απόσταση αναπνοής από την "ουρά" της πορείας.

Στη σημείο έπεσαν δακρυγόνα. Μετά τη ρίψη, στο βίντεο φαίνεται ένας άνδρας των ΜΑΤ να ζητάει εξηγήσεις από ένα συνάδελφό του και στη συνέχεια να του ρίχνει μια κατακεφαλιά!