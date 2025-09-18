Πάτρα: Έπεσαν δακρυγόνα στην πορεία για τον Παύλο Φύσσα - Μια προσαγωγή -ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ

Ένταση επικράτησε στην πρώτη πορεία των συλλόγων και φοιτητών για τη μνήμη του Παύλου Φύσσα, όταν σύμφωνα με πληροφορίες οι αστυνομικοί ακολουθούσαν σε μικρή απόσταση τους διαδηλωτές, γεγονός το οποίο προκάλεσε την αντιδράση τους και οι αστυνομικοί να απαντήσουν με δακρυγόνα.

Η ένταση επικράτησε στην οδό Κορίνθου, λίγο μετά τη διασταύρωση με τη Γούναρη.

Στο μεταξύ, έξω από το Αστυνομικό Μέγαρο της Ερμού, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε μια προσαγωγή.

Σημειώνεται ότι πραγματοποιήθηκαν δύο ξεχωριστές πορείες για την επέτειο δολοφονίας του Παύλου Φύσσα, με την συμμετοχή συλλογικοτήτων, φοιτητικών παρατάξεων και οργανώσεων, τιμώντας τη μνήμη του Παύλου και στέλνοντας μήνυμα ότι ο φασισμός δεν έχει θέση στην κοινωνία.

Σαν σήμερα, στις 18 Σεπτεμβρίου 2013, ο Παύλος Φύσσας, μουσικός και ενεργός αντιφασίστας γνωστός ως Killah P, έπεφτε νεκρός στο Κερατσίνι από το μαχαίρι του μέλους της Χρυσής Αυγής, Γιώργου Ρουπακιά.