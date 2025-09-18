Πάτρα: Έπεσαν δακρυγόνα στην πορεία για τον Παύλο Φύσσα - Μια προσαγωγή -ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ

Στην πλατεία Γεωργίου
Ένταση επικράτησε στην πρώτη πορεία των συλλόγων και φοιτητών για τη μνήμη του Παύλου Φύσσα, όταν σύμφωνα με πληροφορίες οι αστυνομικοί ακολουθούσαν σε μικρή απόσταση τους διαδηλωτές, γεγονός το οποίο προκάλεσε την αντιδράση τους και οι αστυνομικοί να απαντήσουν με δακρυγόνα.
Η ένταση επικράτησε στην οδό Κορίνθου, λίγο μετά τη διασταύρωση με τη Γούναρη.
Στο μεταξύ, έξω από το Αστυνομικό Μέγαρο της Ερμού, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε μια προσαγωγή.
Σημειώνεται ότι πραγματοποιήθηκαν δύο ξεχωριστές πορείες για την επέτειο δολοφονίας του Παύλου Φύσσα, με την συμμετοχή συλλογικοτήτων, φοιτητικών παρατάξεων και οργανώσεων, τιμώντας τη μνήμη του Παύλου και στέλνοντας μήνυμα ότι ο φασισμός δεν έχει θέση στην κοινωνία.
Σαν σήμερα, στις 18 Σεπτεμβρίου 2013, ο Παύλος Φύσσας, μουσικός και ενεργός αντιφασίστας γνωστός ως Killah P, έπεφτε νεκρός στο Κερατσίνι από το μαχαίρι του μέλους της Χρυσής Αυγής, Γιώργου Ρουπακιά.
Ο Παύλος Φύσσας μεγάλωσε στις εργατικές συνοικίες του Πειραιά. Ο πατέρας του δούλευε στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη του Περάματος και ο ίδιος ο Παύλος, μετά το σχολείο είχε δουλέψει επίσης σε παρόμοιες εργασίες από το 1998 μέχρι το 2003. Έμαθε το hip hop μέσα από τις δουλειές συγκροτημάτων με ξεκάθαρη πολιτική στάση και από την ηλικία των 18 ετών είχε γνωριστεί με μέλη της Freestyle Productions, εταιρείας παραγωγής low bap μουσικής με έδρα το Πέραμα.
Το καλλιτεχνικό του όνομα, «Killah P» σήμαινε, όπως εξηγούσε, αυτός που «σκοτώνει το παρελθόν του» και προχωράει μπροστά. Είχε συμμετάσχει σε δισκογραφικές συλλογές και είχε κάνει αρκετές ζωντανές εμφανίσεις στην Αθήνα και την περιφέρεια, ενώ συνεργάστηκε με γνωστούς hip hop καλλιτέχνες.
Μέσω της μουσικής του έκανε αναφορές σε διάφορα πολιτικοκοινωνικά ζητήματα, όπως στο προσφυγικό, τη βία του κατεστημένου, αλλά και τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου και τα γεγονότα του Δεκέμβρη του 2008.
Όνειρο του Killah P ήταν να ενώσει την ελληνική hip hop σκηνή, κάτι που έγινε λίγες ημέρες μετά τη δολοφονία του. Για πρώτη φορά μεγάλα ονόματα της hip hop και low bap σκηνής ενώθηκαν για μια συνέντευξη τύπου στην ΕΣΗΕΑ, εκπέμποντας μήνυμα κατά του φασισμού. Το επόμενο διάστημα, στήθηκαν συναυλίες και φεστιβάλ στη μνήμη του Παύλου σε όλη τη χώρα.
