Πάτρα: Σημάδεψε οδηγό με πιστόλι - Βρέθηκε βαρύς οπλισμός στο σπίτι του

Δικογραφία για παράνομη βία, απειλή και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων σχηματίστηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών σε βάρος ημεδαπού άνδρα, ο οποίος αναζητείται από τις αρχές.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε χθες το μεσημέρι, όταν ο κατηγορούμενος προσέγγισε άνδρα που βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό του και, κρατώντας ένα περίστροφο και ένα πιστόλι, τον σημάδεψε και τον απείλησε, απαιτώντας το ποσό των 1.000 ευρώ ως οφειλή. Στη συνέχεια, φέρεται να πυροβόλησε μία φορά στον αέρα και να αποχώρησε από το σημείο.

Κατά τις έρευνες των αστυνομικών στο σημείο του συμβάντος εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ένας κάλυκας. Ακολούθησε έρευνα στην οικία του φερόμενου ως δράστη, όπου οι αρχές εντόπισαν και κατάσχεσαν:

Ένα δίκαννο με κομμένη κάννη

Μία κυνηγετική καραμπίνα

161 φυσίγγια

13 κάλυκες

Τέσσερα μαχαίρια

Έναν αστυνομικό φάρο

Ένα ρόπαλο μπέιζμπολ

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του κατηγορούμενου.