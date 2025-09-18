Πάτρα: Σημάδεψε οδηγό με πιστόλι - Βρέθηκε βαρύς οπλισμός στο σπίτι του

Σχηματισμός δικογραφίας για παράνομη βία, απειλή και παράβαση νομοθεσίας περί όπλων
Δικογραφία για παράνομη βία, απειλή και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων σχηματίστηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών σε βάρος ημεδαπού άνδρα, ο οποίος αναζητείται από τις αρχές.
Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε χθες το μεσημέρι, όταν ο κατηγορούμενος προσέγγισε άνδρα που βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό του και, κρατώντας ένα περίστροφο και ένα πιστόλι, τον σημάδεψε και τον απείλησε, απαιτώντας το ποσό των 1.000 ευρώ ως οφειλή. Στη συνέχεια, φέρεται να πυροβόλησε μία φορά στον αέρα και να αποχώρησε από το σημείο.
Κατά τις έρευνες των αστυνομικών στο σημείο του συμβάντος εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ένας κάλυκας. Ακολούθησε έρευνα στην οικία του φερόμενου ως δράστη, όπου οι αρχές εντόπισαν και κατάσχεσαν:
- Ένα δίκαννο με κομμένη κάννη
- Μία κυνηγετική καραμπίνα
- 161 φυσίγγια
- 13 κάλυκες
- Τέσσερα μαχαίρια
- Έναν αστυνομικό φάρο
- Ένα ρόπαλο μπέιζμπολ
Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του κατηγορούμενου.
