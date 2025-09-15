Τέμπη: Πατέρας θύματος κάνει απεργία πείνας και δίψας – Έχει ζητήσει άδεια εκταφής του παιδιού του

Σε απεργία πείνας και δίψας προχώρησε ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του 22χρονου Ντένις, ενός από τα 57 θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη, με αίτημα να του δοθεί άδεια εκταφής του παιδιού του.

Ο Πάνος Ρούτσι παραμένει στο σημείο που είναι γραμμένο το όνομα του γιου του, στο άτυπο μνημείο μπροστά από τον Άγνωστο Στρατιώτη στη Βουλή.

Το πλακάτ γράφει: “Απαιτώ τώρα την άδεια εκταφής του παιδιού μου από τον Εισαγγελέα βάσει νόμου. Δικαιούμαι”.

Και επίσης: “Για τον Ντένι, για όλα τα παιδιά, για Δικαιοσύνη και Αλήθεια, για να μην χαθούν άλλες ζωές για τα κέρδη τους”.