Η Εθνική επέστρεψε στην Ελλάδα με το χάλκινο γεμάτη περηφάνεια- ΦΩΤΟ

Η Εθνική Ελλάδας επέστρεψε από τη Ρίγα της Λετονίας έχοντας στις αποσκευές της το χάλκινο μετάλλιο του Eurobasket, και οι Βασίλης Σπανούλης και Κώστας Παπανικολάου έστειλαν το δικό τους μήνυμα για το μέλλον.

Ύστερα από 16 ολόκληρα χρόνια, η «επίσημη αγαπημένη» ανέβηκε ξανά στο βάθρο του Eurobasket. Κατά την άφιξη της αποστολής στο αεροδρόμιο “Ελευθέριος Βενιζέλος”, ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Βασίλης Σπανούλης, και ο αρχηγός της ομάδας, Κώστας Παπανικολάου, παραχώρησαν δηλώσεις γεμάτες συγκίνηση και αισιοδοξία.

Οι διεθνείς εμφανίστηκαν όλοι με τα μετάλλιά τους στο στήθος, ενώ τους απονεμήθηκαν ανθοδέσμες και τιμητικές πλακέτες για τη μεγάλη αυτή επιτυχία, που έγραψε μια νέα σελίδα στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ.

Λίγο μετά την άφιξη της ομάδας, ο προπονητής της Εθνικής Ελλάδας, Βασίλης Σπανούλης πήρε το λόγο και δήλωσε τα εξής: «Πολύ ωραία υποδοχή, όπως αξίζει σε αυτή την ομάδα. Αυτό το μετάλλιο ανήκει σε όλους τους Έλληνες. Θέλαμε να φέρουμε πάλι το μπάσκετ ψηλά. Το άξιζε αυτή η γενιά. Ευχαριστούμε πολύ και εύχομαι αυτό το μετάλλιο να γυρίσει το μπάσκετ σε χρυσές εποχές».

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο αρχηγός της ομάδας, Κώστας Παπανικολάου που είπε: «Ευχαριστούμε για την υποδοχή, πολύ όμορφα συναισθήματα βιώνουμε από χθες. Τα μηνύματα αγάπης που έχουμε πάρει, ακόμα και μετά την ήττα από την Τουρκία ήταν συγκινητικά. Η θετική τους σκέψη μας βοήθησε να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Ευελπιστούμε με αυτή την επιτυχία να μπούμε στα σπίτια των Ελλήνων, να τους δώσαμε χαμόγελα και να κάνουμε τη νέα γενιά να αγαπήσει το μπάσκετ. Το μπάσκετ είναι ένα, ενιαίο και είναι υπό τη στέγη της Εθνικής. Ευελπιστούμε τα καλύτερα να είναι μπροστά μας».