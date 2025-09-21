Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή ο Γιάννης Μάζης

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών ο Γιάννης Μάζης, μία εμβληματική μορφή του πατραϊκού υγρού στίβου.

Η κηδεία του θα τελεστεί τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025, στην Πάτρα.

Ο Γιάννης Μάζης υπήρξε επί σειρά ετών αθλητής του Ναυτικού Ομίλου Πατρών, τόσο στην κολύμβηση όσο και στο πόλο, σε μια περίοδο όπου ο ΝΟΠ είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στον ελληνικό υγρό στίβο.

Υπηρέτησε τον χώρο και σε διοικητικό επίπεδο, ως παράγοντας της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος .

Ο Γιάννης Μάζης υπήρξε επίσης πατέρας δύο παιδιών, του Νίκου και του Δημήτρη με τον τελευταίο να ακολουθεί τα βήματά του στον χώρο του υγρού στίβου και να είναι σήμερα προπονητής του Παναθηναϊκού.