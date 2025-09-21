Πάτρα: Τη Δευτέρα θα απολογηθούν οι τρεις ανήλικοι για τον ξυλοδαρμό συνομήλικου τους- Παραμένουν κρατούμενοι

Ελεύθεροι οι γονείς τους
Στα κρατητήρια θα παραμείνουν οι τρεις ανήλικοι που κατηγορούνται ότι ξυλοκόπησαν άγρια συνομήλικό τους.
Οι νεαροί, ηλικίας 16, 15 και 14 ετών, οδηγήθηκαν το Σάββατο ενώπιον του εισαγγελέα και ζήτησαν προθεσμία για να απολογηθούν, με αποτέλεσμα να κρατηθούν μέχρι τη Δευτέρα, οπότε και θα παρουσιαστούν ξανά στα δικαστήρια.
Την ίδια ώρα, οι γονείς τους, οι οποίοι συνελήφθησαν για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων, αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ για την υπόθεσή τους ορίστηκε τακτική δικάσιμος.
Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ
Συνελήφθησαν, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, τρεις ανήλικοι, ηλικίας 16, 15 και 14 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη αδυνάμων ατόμων, ενώ συνελήφθησαν οι γονείς των δυο ανήλικων για παραμέληση της εποπτείας τους.
Ειδικότερα, οι τρεις ανήλικοι προσέγγισαν έναν 15χρονο και τον γρονθοκόπησαν στο κεφάλι και στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να του προκαλέσουν σωματικές βλάβες, κατά τις οποίες υπέστη κάταγμα στην γνάθο και στο ρινικό οστό.
Ο ανήλικος τραυματίας διακομίσθηκε σε Νοσοκομείο της Αττικής, προκειμένου να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για αποκατάσταση των τραυμάτων του.
Πάτρα: Έπεσε δέντρο στο Νότιο Πάρκο- Από θαύμα δεν υπήρξαν τραυματισμοί
Στροφή στη βιωσιμότητα: Το Πανεπιστήμιο Πατρών με GreenPass και καθαρή ενέργεια- Τι λέει ο Χρήστος Μπούρας
Κυβερνοεπίθεση στα αεροδρόμια: Σενάρια για λύτρα bitcoin μέχρι Κρεμλίνο
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr