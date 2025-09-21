Πάτρα: Τη Δευτέρα θα απολογηθούν οι τρεις ανήλικοι για τον ξυλοδαρμό συνομήλικου τους- Παραμένουν κρατούμενοι

Στα κρατητήρια θα παραμείνουν οι τρεις ανήλικοι που κατηγορούνται ότι ξυλοκόπησαν άγρια συνομήλικό τους.

Οι νεαροί, ηλικίας 16, 15 και 14 ετών, οδηγήθηκαν το Σάββατο ενώπιον του εισαγγελέα και ζήτησαν προθεσμία για να απολογηθούν, με αποτέλεσμα να κρατηθούν μέχρι τη Δευτέρα, οπότε και θα παρουσιαστούν ξανά στα δικαστήρια.

Την ίδια ώρα, οι γονείς τους, οι οποίοι συνελήφθησαν για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων, αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ για την υπόθεσή τους ορίστηκε τακτική δικάσιμος.