Πάτρα: Έπεσε δέντρο στο Νότιο Πάρκο- Από θαύμα δεν υπήρξαν τραυματισμοί

Πάτρα: Έπεσε δέντρο στο Νότιο Πάρκο- Από...

Στο Πάρκο βρίσκονταν εκατοντάδες πολίτες

Από θαύμα γλιτώσαμε τα χειρότερα το βράδυ του Σαββάτου (20.09.25) στο Νότιο Πάρκο, της Πάτρας.

Τμήμα δέντρου έσπασε λόγω των ανέμων που έπνεαν στην περιοχή. Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί πολιτών παρότι στο Νότιο Πάρκο βρίσκονταν εκατοντάδες πολίτες, αναφέρει το apohxos.gr.

Ειδήσεις