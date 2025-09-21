Στροφή στη βιωσιμότητα: Το Πανεπιστήμιο Πατρών με GreenPass και καθαρή ενέργεια- Τι λέει ο Χρήστος Μπούρας

Η ανάλυση των οικονομικών δεδομένων στα ΑΕΙ, έδειξε ότι περίπου το 1/3 των ετήσιων προϋπολογισμών των Πανεπιστημίων πηγαίνει στις δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας.

Σε ορισμένα Ιδρύματα, το ποσοστό αυτό, φτάνει ακόμη και το 50% της τακτικής κρατικής επιχορήγησης, γεγονός που απειλούσε την εύρυθμη λειτουργία τους.

Για τους λόγους αυτούς το Προεδρείο της Συνόδου των Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων αποτελούμενο από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το Πάντειο Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου – προχώρησε σε απευθείας διαπραγμάτευση με τη ΔΕΗ, με στόχο τη μείωση του υπέρογκου ενεργειακού κόστους που επιβαρύνει τους προϋπολογισμούς των ΑΕΙ.

Η διαπίστωση αυτή όπως σημειώνει το πανεπιστήμιο Μακεδονίας κατέστησε σαφή την ανάγκη για άμεσες ενέργειες για την ανακούφιση των πανεπιστημίων από ένα δυσανάλογο οικονομικό βάρος που απειλούσε την εύρυθμη λειτουργία τους. Στο πλαίσιο αυτό τα ιδρύματα αποφάσισαν την άμεση διαπραγμάτευση με τη ΔΕΗ με σκοπό την μείωση του κόστους ενέργειας που βαρύνει υπέρμετρα τους λογαριασμούς των Ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, αναφέρει στο ethnos.gr.

Έτσι σε απευθείας διαπραγματεύσεις με τη ΔΕΗ, η πρόταση από την πλευρά της προέβλεπε τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ κυμαινόμενης και σταθερής τιμής χρέωσης της MWh, παρέχοντας ευελιξία και προσαρμοστικότητα στις ανάγκες των Ιδρυμάτων. Τελικά τα πανεπιστήμια κέρδισαν περίπου 15% έκπτωση ειδικά για τα ΑΕΙ. Με δεδομένο ότι το συνολικό ενεργειακό κόστος για τα ελληνικά Πανεπιστήμια υπερβαίνει τα 35 εκατ. ευρώ ετησίως, το εκτιμώμενο όφελος ανέρχεται περίπου στα 5 εκατ. ευρώ. Ήδη, αρκετά Πανεπιστήμια έχουν προχωρήσει σε υπογραφή νέων συμβάσεων με τη ΔΕΗ, αξιοποιώντας τα θετικά δεδομένα που προέκυψαν από τη διαπραγμάτευση.

Το παράδειγμα του πανεπιστημίου Πάτρας

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προχώρησε σε ένα νέο στρατηγικό βήμα προς την κατεύθυνση της βιωσιμότητας και της υπεύθυνης διαχείρισης πόρων, στοχεύοντας στη μείωση του ενεργειακού κόστους και στη μετάβαση σε 100% πράσινη ενέργεια. Με την υπογραφή νέας σύμβασης με τη ΔΕΗ, κατόπιν απευθείας διαπραγμάτευσης, το Ίδρυμα επιτυγχάνει σημαντική μείωση του ετήσιου κόστους κατανάλωσης ενέργειας, ενώ ταυτόχρονα κατοχυρώνει το σήμα GreenPass, που διασφαλίζει ότι όλη η ενέργεια που καταναλώνει θα προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές. Το ενεργειακό κόστος απορροφούσε έως σήμερα περίπου το 35% του τακτικού προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Πατρών, περιορίζοντας τις δυνατότητες για επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα και τις υποδομές. Με το νέο τιμολόγιο, το ποσό που εξοικονομείται θα διοχετευθεί στη φοιτητική μέριμνα, στην αναβάθμιση των εγκαταστάσεων και στην ενίσχυση της έρευνας. Η συνεργασία με τη ΔΕΗ για το GreenPass καθιστά το Πανεπιστήμιο Πατρών πρωτοπόρο στην πράσινη μετάβαση στον χώρο της δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης, μειώνοντας σημαντικά το ανθρακικό του αποτύπωμα και συμβάλλοντας στην προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, καθηγητής Χρήστος Μπούρας, αναφερόμενος στο θέμα τόνισε: «Η νέα συμφωνία με τη ΔΕΗ αποτελεί για το Πανεπιστήμιο Πατρών μια επιλογή στρατηγικής σημασίας. Από τη μια πλευρά, επιτυγχάνουμε ουσιαστική μείωση του ενεργειακού κόστους, απελευθερώνοντας πόρους για τους φοιτητές, την έρευνα και τις υποδομές. Από την άλλη, με το σήμα GreenPass διασφαλίζουμε ότι το σύνολο της ενέργειας που καταναλώνει το ίδρυμα θα προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές, αναδεικνύοντάς το σε σημείο αναφοράς για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής». Και πρόσθεσε: «Η πρωτοβουλία αυτή αποδεικνύει ότι τα δημόσια πανεπιστήμια μπορούν να πρωτοπορούν, να δίνουν το παράδειγμα και να αναδεικνύονται σε φορείς καινοτομίας, κοινωνικής ευθύνης και περιβαλλοντικής συνείδησης».