Πάτρα- πατέρας 15χρονου: «Του έβαλαν βίδες στα σαγόνια και τη μύτη- Δεν μπορεί ακόμη να μιλήσει»

Ο 15χρονος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στην Αθήνα μετά από επίθεση για την οποία συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι
Στο Νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα κυριακού στην Αθήνα διακομίστηκε ένας 15χρονος από την Πάτρα, ο οποίος δέχτηκε επίθεση από ανήλικους σε επεισόδιο που σημειώθηκε στην Ελευθερίου Βενιζέλου. Το παιδί υποβλήθηκε σε χειρουργείο.
Για το συμβάν συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι.
Ο πατέρας του παιδιου μεταξύ άλλων ανέφερε στο MEGA ότι το χτύπημα στο παιδί του είναι σοβαρό. «Του είχαν βάλει βίδες στα σαγόνια, στην μύτη. Μεγάλο το χτύπημα. Δεν το κρατούσαν στην Πάτρα […] Είναι ένα παιδί που δεν πειράζει κανέναν. Είχε πάει μια βόλτα με τα πόδια και παρουσιάστηκαν αυτά (οι ανήλικοι) μπροστά και τον πλάκωσαν, τον χτύπησαν δίχως να τους πει τίποτα, δίχως να κάνει τίποτα […] Μια ζούγκλα είναι και τα σχολεία όλα, εδώ σκοτώνονται».
Η ανακοίνωση της αστυνομίας
Συνελήφθησαν, χθες το μεσημέρι, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, τρεις ανήλικοι,
ηλικίας 16, 15 και 14 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη αδυνάμων ατόμων, ενώ συνελήφθησαν οι γονείς των δυο
ανήλικων για παραμέληση της εποπτείας τους.
Ειδικότερα, προχθές το απόγευμα, στην Πάτρα, οι τρεις ανήλικοι προσέγγισαν έναν 15χρονο και τον γρονθοκόπησαν στο κεφάλι και στο
πρόσωπο, με αποτέλεσμα να του προκαλέσουν σωματικές βλάβες, κατά τις οποίες υπέστη κάταγμα στην γνάθο και στο ρινικό οστό.
Ο ανήλικος τραυματίας διακομίσθηκε σε Νοσοκομείο της Αττικής, προκειμένου να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για αποκατάσταση των
τραυμάτων του. Οι ανήλικοι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.
