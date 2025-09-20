Πάτρα- πατέρας 15χρονου: «Του έβαλαν βίδες στα σαγόνια και τη μύτη- Δεν μπορεί ακόμη να μιλήσει»

Στο Νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα κυριακού στην Αθήνα διακομίστηκε ένας 15χρονος από την Πάτρα, ο οποίος δέχτηκε επίθεση από ανήλικους σε επεισόδιο που σημειώθηκε στην Ελευθερίου Βενιζέλου. Το παιδί υποβλήθηκε σε χειρουργείο.

Για το συμβάν συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι.

Ο πατέρας του παιδιου μεταξύ άλλων ανέφερε στο MEGA ότι το χτύπημα στο παιδί του είναι σοβαρό. «Του είχαν βάλει βίδες στα σαγόνια, στην μύτη. Μεγάλο το χτύπημα. Δεν το κρατούσαν στην Πάτρα […] Είναι ένα παιδί που δεν πειράζει κανέναν. Είχε πάει μια βόλτα με τα πόδια και παρουσιάστηκαν αυτά (οι ανήλικοι) μπροστά και τον πλάκωσαν, τον χτύπησαν δίχως να τους πει τίποτα, δίχως να κάνει τίποτα […] Μια ζούγκλα είναι και τα σχολεία όλα, εδώ σκοτώνονται».