Πάτρα: Αμάξι πήρε τούμπα στην Εθνική κοντά στην 6η ΕΜΑΚ- Ένας τραυματίας- ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ

Τροχαίο σημειώθηκε πριν λίγο στη Πάτρα, στην είσοδο της πόλης, στη Νέα Εθνική κοντά στο κτίριο της 6ης ΕΜΑΚ.

Δύο αυτοκίνητα που κινούνταν στο ίδιο ρεύμα, συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα το ένα να ανατραπεί και το άλλο να καταλήξει σε κάδους.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομία, πυροσβεστική και ΕΚΑΒ.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ένα άτομο.

Στο σημείο η κυκλοφορία γινόταν με δυσκολία.