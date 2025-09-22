Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Αμάξι πήρε τούμπα στην Εθνική κοντά στην 6η ΕΜΑΚ- Ένας τραυματίας- ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ

Πάτρα: Αμάξι πήρε τούμπα στην Εθνική κον...

Επί τόπου αστυνομία και ΕΚΑΒ

Τροχαίο σημειώθηκε πριν λίγο στη Πάτρα, στην είσοδο της πόλης, στη Νέα Εθνική κοντά στο κτίριο της 6ης ΕΜΑΚ.

Δύο αυτοκίνητα που κινούνταν στο ίδιο ρεύμα, συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα το ένα να ανατραπεί και το άλλο να καταλήξει σε κάδους.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομία, πυροσβεστική και ΕΚΑΒ.

 

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ένα άτομο.

Στο σημείο η κυκλοφορία γινόταν με δυσκολία.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Τροχαίο ατύχημα

