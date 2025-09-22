Επεισόδιο με πυροβολισμούς στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου, στο ύψος του Αλισσού, όταν ένας άνδρας φέρεται να πυροβόλησε με κυνηγετικό όπλο εναντίον οδηγού εκσκαφέα, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράστης κινούνταν με το αυτοκίνητό του σε παράλληλη πορεία με τον εκσκαφέα. Σε κάποια στιγμή, έβγαλε καραμπίνα, την έστρεψε προς τον οδηγό και πυροβόλησε μία φορά. Ευτυχώς, ο οδηγός δεν τραυματίστηκε, ωστόσο το βλήμα προκάλεσε φθορές στο μηχάνημα.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος του κατηγορούμενου για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ημεδαπού άνδρα, για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης.

Ειδικότερα χθες το απόγευμα στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου, στο ύψος του Αλισσού, ο κατηγορούμενος κινούμενος με αυτοκίνητο, σε παράλληλη κατεύθυνση με άνδρα, που οδηγούσε εκσκαφέα, έστρεψε κυνηγητικό όπλο προς το μέρος του παθόντα και τον πυροβόλησε μία φορά, χωρίς να προκληθεί ο τραυματισμός του, ενώ προκλήθηκαν φθορές σε τμήμα του εκσκαφέα.