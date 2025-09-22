Πάτρα: Σήμερα η κηδεία του Γιάννη Μάζη

Σήμερα, Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025, η Πάτρα αποχαιρετά τον Γιάννη Μάζη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών, έπειτα από ανακοπή καρδιάς.

Η κηδεία του θα τελεστεί στην αγαπημένη του γενέτειρα στις 2 το μεσημέρι, στο προαύλιο του Α' Νεκροταφείου , παρουσία συγγενών, φίλων και ανθρώπων του αθλητισμού.

Μέχρι την τελευταία στιγμή, στο πλευρό του βρισκόταν η σύζυγός του, Ανδριάνα, η οποία υπήρξε συνοδοιπόρος του σε όλη του τη ζωή.

Ο Γιάννης Μάζης υπήρξε εμβληματική μορφή του Ναυτικού Ομίλου Πατρών, διαγράφοντας σπουδαία πορεία ως αθλητής στην κολύμβηση και το πόλο, σε μια εποχή που ο ΝΟΠ κυριαρχούσε στο ελληνικό υγρό στίβο. Η αγάπη του για τον αθλητισμό τον οδήγησε, ωστόσο, να συνεχίσει την προσφορά του και εκτός πισίνας, μέσα από σημαντικούς διοικητικούς ρόλους στην Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος, επί των διοικήσεων Δημήτρη Διαθεσόπουλου.

Στα τέλη της δεκαετίας του ’80, ως πρώτος έφορος καλλιτεχνικής κολύμβησης στη χώρα, συνέβαλε καθοριστικά στην ανάπτυξη του αθλήματος, φέρνοντας στην Ελλάδα τη Χριστίνα Θαλασσινίδου, κορυφαία αθλήτρια με ελληνικές ρίζες και πρωταθλήτρια κόσμου με τη Σοβιετική Ένωση. Η άφιξή της αποτέλεσε σημείο αναφοράς για την αναγέννηση της καλλιτεχνικής κολύμβησης στην Ελλάδα.

Πατέρας δύο παιδιών, του Νίκου και του Δημήτρη – αμφότεροι με ενεργή παρουσία στον χώρο της κολύμβησης – ο Γιάννης Μάζης είδε τον μικρότερο γιο του να ακολουθεί τα βήματά του και να διαπρέπει σήμερα ως προπονητής του Παναθηναϊκού.

Η απώλειά του αφήνει βαθύ κενό στην πατραϊκή κοινωνία, στον Ναυτικό Όμιλο Πατρών, αλλά και συνολικά στον ελληνικό υγρό στίβο. Ο Γιάννης Μάζης θα μείνει στη μνήμη όλων για την ανιδιοτελή προσφορά του, το πάθος του για τον αθλητισμό και την καθοριστική συμβολή του στην ανάπτυξη των υγρών σπορ στην Ελλάδα.