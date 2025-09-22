Κρίσιμη διάσκεψη στον ΟΗΕ - Αυξάνονται οι αναγνωρίσεις παλαιστινιακού κράτους

Η έναρξη σήμερα της επετειακής 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ σημαδεύεται από ένα κύμα αναγνωρίσεων του παλαιστινιακού κράτους, καθώς το βράδυ ώρα Ελλάδας θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Υόρκη, στην έδρα του διεθνούς οργανισμού, η μεγάλη Διάσκεψη με συμπροεδρεύουσες τη Γαλλία και τη Σαουδική Αραβία για την αναγνώριση δύο κρατών.

Η Βρετανία, η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Πορτογαλία και σύντομα η Γαλλία και το Βέλγιο είναι μεταξύ των χωρών που θα προστεθούν στα υπόλοιπα 147 από τα συνολικά 193 κράτη-μέλη του ΟΗΕ που αναγνωρίζουν το παλαιστινιακό κράτος, το οποίο είχε κηρύξει μονομερώς η PLO το 1988.

Οι χώρες αυτές αντιδρούν πλέον στη συνεχιζόμενη και επιδεινούμενη ανθρωπιστική καταστροφή, επιχειρούν να κατευνάσουν την κοινή τους γνώμη, καθώς το κίνημα «Free Palestine» λαμβάνει πλέον μαζικές διαστάσεις, ανασταίνοντας και αντικαθιστώντας τα αντισυστημικά κινήματα της προηγούμενης εικοσαετίας, και ταυτόχρονα προσπαθούν να σταθούν απέναντι στους Άραβες, που παραμένουν οι μεγάλοι επενδυτές στις περισσότερες χώρες της Δύσης.

Όμως, ακόμη κι αν σχεδόν όλα τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ αναγνωρίσουν το παλαιστινιακό κράτος, αυτό δεν θα γίνει πλήρες μέλος του ΟΗΕ χωρίς απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας, όπου οι ΗΠΑ ασκούν το δικαίωμα βέτο. Η Παλαιστίνη έχει καθεστώς παρατηρητή στον ΟΗΕ αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου.

Οι ΗΠΑ, όπως και αρκετές ακόμη ευρωπαϊκές κυρίως χώρες, υποστηρίζουν τη λύση των δύο κρατών, επιμένοντας όμως ότι αυτή θα πρέπει να προκύψει ως αποτέλεσμα συμφωνίας μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων. Το τελευταίο διάστημα, όμως, αυτή η προοπτική έχει υπονομευθεί, καθώς η ισραηλινή ηγεσία και ο ίδιος ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δηλώνουν ότι δεν πρόκειται να εγκαταλείψουν την ασφάλεια στη Δυτική Όχθη και στη Γάζα στα χέρια των Παλαιστινίων, απορρίπτοντας ουσιαστικά τη λύση των δύο κρατών και επιτείνοντας έτσι το αδιέξοδο. Οι χώρες που συστρατεύονται τώρα, αν και παραδοσιακοί σύμμαχοι του Ισραήλ, για να αναγνωρίσουν το Παλαιστινιακό κράτος θεωρούν ότι η κίνηση αυτή θα ασκήσει ισχυρή πίεση στον Νετανιάχου ώστε να σταματήσει την αιματοχυσία και την ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα και να διαμορφωθεί το έδαφος για επανάληψη των συνομιλιών – κάτι που πάντως δεν φαίνεται ορατό.

Κρίσιμη βεβαίως θα είναι και η συνάντηση που θα έχει ο Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο με τον Ντόναλντ Τραμπ, καθώς, παρά το γεγονός ότι η στήριξη των ΗΠΑ είναι αμέριστη, οι σχέσεις εμπιστοσύνης που είχαν οι δύο ηγέτες φαίνεται να έχουν κλονιστεί μετά και την ισραηλινή επίθεση στην Ντόχα.

Η κατάσταση αυτή πάντως που έχει διαμορφωθεί στη Γάζα προσφέρει όμως και «ευκαιρίες». Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχει σκοπό, όπως ο ίδιος είπε, να εμφανιστεί ως η «φωνή της Γάζας» στον ΟΗΕ και να επιχειρήσει να κεφαλαιοποιήσει τη σθεναρή και πολλές φορές εκτός ορίων επιθετική ρητορική του εναντίον του Ισραήλ και υπέρ των Παλαιστινίων. Βεβαίως, το γεγονός ότι έχει ήδη κλείσει η συνάντησή του με τον Τραμπ θα μετριάσει ίσως κάπως τη ρητορική του, έναντι του Ισραήλ αλλά και των ΗΠΑ για τη στήριξη που του προσφέρουν. Όμως, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, θα είναι περισσότερο «πολιτικός» στις τοποθετήσεις του, ώστε να καταδείξει τις ευθύνες του Ισραήλ και της διεθνούς κοινότητας και του ΟΗΕ για τη συντελούμενη «γενοκτονία» και τις απειλές για την περιφερειακή ασφάλεια που προκαλούν οι κινήσεις του Ισραήλ.