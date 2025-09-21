Back to Top
Νετανιάχου: «Δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος» - Η πρώτη αντίδραση μετά την αναγνώριση από Βρετανία, Καναδά και Αυστραλία

"Έχω ένα σαφές μήνυμα για τους ηγέτες που αναγνωρίζουν ένα παλαιστινιακό κράτος μετά τη φρικτή σφαγή της 7ης Οκτωβρίου: προσφέρετε τεράστια ανταμοιβή στην τρομοκρατία", δήλωσε ο Νετανιάχου

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα ότι δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που απευθύνει στους δυτικούς ηγέτες οι οποίοι αναγνώρισαν νωρίτερα σήμερα αυτό το κράτος.

"Έχω ένα σαφές μήνυμα για τους ηγέτες που αναγνωρίζουν ένα παλαιστινιακό κράτος μετά τη φρικτή σφαγή της 7ης Οκτωβρίου: προσφέρετε τεράστια ανταμοιβή στην τρομοκρατία", δήλωσε ο Νετανιάχου στο βιντεοσκοπημένο μήνυμα που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του.

"Έχω και ένα άλλο μήνυμα για εσάς: αυτό δεν θα συμβεί. Κανένα παλαιστινιακό κράτος δεν θα ιδρυθεί δυτικά του ποταμού Ιορδάνη", πρόσθεσε.

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι η απάντηση του Ισραήλ θα ανακοινωθεί όταν επιστρέψει από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου έχει προγραμματιστεί να συναντηθεί με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

