Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Θήβα: Πετάνε πέτρες στην Εθνική Οδό- Πέντε συλλήψεις

Θήβα: Πετάνε πέτρες στην Εθνική Οδό- Πέν...

Ο οδηγός του οχήματος, ένας από τους ενήλικους συλληφθέντες, υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, το οποίο έδειξε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης

Σοβαρό περιστατικό καταγράφει η αστυνομική Δ/νση Βοιωτίας, στο ύψος της Θήβας στο 84,5 χλμ. της Εθνικής οδού Αθηνών - Λαμίας στο ρεύμα προς Λαμία, όταν ομάδα ατόμων προχώρησε σε ρίψη πετρών εναντίον διερχόμενων οχημάτων.

Η άμεση κινητοποίηση της Αστυνομίας, έπειτα από καταγγελίες οδηγών στο Κέντρο 'Αμεσης Δράσης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Βοιωτίας, οδήγησε στη σύλληψη 5 ατόμων: δύο ενήλικων ανδρών, μίας γυναίκας και δύο ανηλίκων.

Οι αστυνομικοί της Α΄ Ο.Π.Κ.Ε. Λιβαδειάς και του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ εντόπισαν τους δράστες πλησίον οχήματος που ήταν σταθμευμένο στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Στο οδόστρωμα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3 μεγάλες πέτρες, που είχαν τοποθετηθεί με τρόπο που εγκυμονούσε σοβαρό κίνδυνο για την οδική ασφάλεια.

Ο οδηγός του οχήματος, ένας από τους ενήλικους συλληφθέντες, υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, το οποίο έδειξε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης. Το αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε και μεταφέρθηκε για περαιτέρω έλεγχο στο Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνες παρεμβάσεις στην οδική συγκοινωνία και άλλες συναφείς παραβάσεις.

Ειδήσεις Τώρα

Θεσσαλονίκη: Ο γιος μου είναι πολύ καλό παιδί, δεν ξέρω τι έγινε, λέει ο πατέρας του 50χρονου

Βοιωτία: Η στιγμή της σύλληψης της 62χρονης που είχε θάψει τη μητέρα της στην αυλή για να παίρνει τη σύνταξη - Πώς αποκαλύφθηκε

Καιρός: Πότε θα έρθουν τα πρωτοβρόχια

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Θήβα Πέτρες

Ειδήσεις