Βοιωτία: Η στιγμή της σύλληψης της 62χρονης που είχε θάψει τη μητέρα της στην αυλή για να παίρνει τη σύνταξη - Πώς αποκαλύφθηκε

Aποτροπιασμό προκαλεί η υπόθεση με την 62χρονη από χωριό της Βοιωτίας που έθαψε τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού της το καλοκαίρι του 2023, προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει, τόσο τη σύνταξη όσο και το επίδομα αναπηρίας της.

Η γυναίκα είχε εξαφανιστεί από την καθημερινότητα του χωριού μετά τον θάνατο της μητέρας της, γεγονός που προκάλεσε υποψίες στους κατοίκους.

Αργότερα, έγινε καταγγελία στον εισαγγελέα Θήβας και οι Αρχές ξεκίνησαν τις έρευνες.

Χθες, η 62χρονη παρουσίασε μία άλλη γυναίκα που είχε πρόβλημα υγείας ως μητέρα της, αλλά στη συνέχεια αποκάλυψε στους αστυνομικούς ότι την είχε θάψει στην αυλή. Η γυναίκα έθαψε τη μητέρα της με τη βοήθεια ενός αλλοδαπού, τον οποίο δεν κατονόμασε, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

«Έλεγε φτηνές δικιολογίες»

Συγγενής της δράστιδας , σε δηλώσεις της ανέφερε πως η οικογένεια της 62χρονης δεν αντιμετώπιζε οικονομικό πρόβλημα και πως τους έλεγε «φτηνές δικαιολογίες» για να κάνει πιστευτή την παρουσία της μητέρας της.

«Ξέραμε πως η μητέρα της είχε εξαφανιστεί εδώ και κάποια χρόνια… Κάποιες φορές έλεγε πως είναι σε δομη, άλλοτε έκανε πως ήταν η μητέρας της μέσα στο σπίτι. Φώναζε όταν υπήρχε κόσμος στα διπλανά σπίτια “μαμά μην φωνάζεις, έρχομαι τώρα ” για να δείχνει ότι είναι στο μέσα σπίτι», είπε.

«Κίνησε την περιέργεια όλων μας.. πριν είχαμε πρόσβαση, τη βλέπαμε τη μητέρα της, μετά δε μας το επέτρεπε, έβαλε κάγκελα, σκυλιά… Οικονομικά προβλήματα δεν είχαν, ήταν μια χαρά. Έχει περιουσία. Έλεγε διάφορες φτηνές δικαιολογίες. Όταν ήρθε η αστυνομία, τους είπε ότι η μητέρα της δεν είναι εδώ. Την επομένη παρουσίασε στην αστυνομία μια γυναίκα που δεν είναι καλά… Δεν έμπαινε κανείς μέσα στο σπίτι, μόνο εργάτες. Ήταν πολύ κλειστή άνθρωπος.