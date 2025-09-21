Καιρός: Πότε θα έρθουν τα πρωτοβρόχια

Ο αντικυκλώνας που κυριαρχεί πάνω από τη χώρα μας έχει ως αποτέλεσμα να διατηρηθεί η ανομβρία και στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας,
Ο αντικυκλώνας που κυριαρχεί πάνω από τη χώρα μας έχει ως αποτέλεσμα να διατηρηθεί η ανομβρία και στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θεόδωρο Κολυδά, όμως τα πρωτοβρόχια αν και αργούν, θα έρθουν.
Τα νεότερα προγνωστικά δίνουν φθινοπωρινές βροχές προς το τέλος του μήνα.
Έρχονται οι βροχές
Συγκεκριμένα ο Θοδωρής Κολυδάς, αναφέρει: «Ο ισχυρός αντικυκλώνας στη στάθμη των 500hPa στη Βαλκανική και την χώρα μας αποτελεί ένα ανυπέρβλητο εμπόδιο (Block) για να έρθουν χαμηλά- δηλαδή υετοφόρα συστήματα- από τα Βορειοδυτικά. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα και στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδος να διατηρηθεί η ανομβρία».
«Προς το τέλος της εβδομάδος ο ισχυρός αντικυκλώνας μετατοπίζεται προς τις Σκανδιναβικές χώρες δημιουργώντας άλλο είδος εμποδισμού (Rex Blocking), ενώ παράλληλα δημιουργούνται ευνοϊκές συνθήκες σε ένα χαμηλό της Κεντρικής Ευρώπης να κινηθεί μέσω Ιταλίας προς την περιοχή μας για να μας επηρεάσει το προσεχές ΣΚ», τονίζει ο πρώην διευθυντής του ΕΜΚ της ΕΜΥ.
Η ανάρτηση
ΑΡΓΟΥΝ ΠΟΛΥ , ΑΛΛΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ - ΚΡΑΤΑΜΕ ΟΜΩΣ "ΜΙΚΡΟ ΚΑΛΑΘΙ"
✅Στο σχετικό βίντεο υετού εμφανίζονται λιγα φαινόμενα την ερχόμενη Πέμπτη, περιμένοντας τα κάπως περισσότερα από τα δυτικά το Σάββατο.
✅Έχουμε πολλές μέρες μέχρι τότε για να εξετάσουμε λεπτομερέστερα τα νέα δεδομένα που θα προκύψουν. Γεγονός είναι οτι πρέπει να είμαστε φειδωλοί ως προς το θέμα του υετού , βασιζόμενοι στις εβδομαδιαίες τάσεις απο το Ευρωπαικό Κέντρο, που δεν είναι και οι καλύτερες για την εποχή , όπως διακρίνεται στο τελευταίο βίντεο.
