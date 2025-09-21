Back to Top
Χ. Μπονάνος για το επικείμενο κλείσιμο της Ναυτικής Διοίκησης: Αποδυναμώνεται η γεωστρατηγική σημασία της Πάτρας

Εξέφρασε την ανησυχία του

Ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Χαράλαμπος Μπονάνος, εξέφρασε ανησυχία για το επικείμενο κλείσιμο της Ναυτικής Διοίκησης στην Πάτρα, χαρακτηρίζοντάς την ως έναν θεσμό με ιστορική βαρύτητα και σημαντική συμβολική αξία για την πόλη.

Μιλώντας στο max fm, τόνισε ότι η κατάργηση της διοίκησης αποδυναμώνει τη γεωστρατηγική θέση της Πάτρας, αφήνοντας ακάλυπτη τη Δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο, ενώ παράλληλα προκαλεί σοβαρές τοπικές συνέπειες, πλήττοντας εργαζόμενους, επιχειρήσεις και υποδομές που σχετίζονται με τη Ναυτική Διοίκηση.

Ο κ. Μπονάνος επεσήμανε ότι η τελική απόφαση θα ληφθεί από το ΚΥΣΕΑ, καλώντας ωστόσο την τοπική κοινωνία και τα συλλογικά όργανα να αντιδράσουν.

