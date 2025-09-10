Συνάντηση του Αν. Περιφερειάρχη Χ. Μπονάνου με τον νέο Διοικητή του Ναυτικού Σταθμού Ιονίου

Back to Top
Η συνάντηση δεν είχε μόνο εθιμοτυπικό χαρακτήρα καθώς μεταξύ άλλων συζητήθηκαν και ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία του Ναυτικού Σταθμού & τις ανάγκες του

Το νέο Διοικητή του Ναυτικού Σταθμού Ιονίου Αντιπλοίαρχο, Μιχαήλ Κούλα, υποδέχθηκε στο γραφείο του, ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Χαράλαμπος Μπονάνος.

Η συνάντηση που έγινε την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025, δεν είχε μόνο εθιμοτυπικό χαρακτήρα, καθώς μεταξύ άλλων συζητήθηκαν και ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία του Ναυτικού Σταθμού και τις ανάγκες του.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Μπονάνος εξέφρασε εκ μέρους της Περιφερειακής Αρχής τη βούληση αμέριστης υποστήριξης του Πολεμικού Ναυτικού και ιδιαίτερα του Ναυτικού Σταθμού Ιονίου, αλλά και τη διάθεση για συνεργασία σε όλα τα επίπεδα. Ευχήθηκε δε στον κ. Κούλα υγεία και κάθε επιτυχία στα απαιτητικά καθήκοντα που του ανατέθηκαν, εξαίροντας για μια ακόμη φορά, τη σημασία του έργου και της μακραίωνης προσφοράς του Πολεμικού Ναυτικού στην Πατρίδα και την Κοινωνία!

Η επίσκεψη του νέου Διοικητή του Ναυτικού Σταθμού Ιονίου κ. Μιχαήλ Κούλα ολοκληρώθηκε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, με την ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων.

#tags Ναυτικός Σταθμός Ιονίου Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Μιχαήλ Κούλας Χαράλαμπος Μπονάνος

