Εθιμοτυπική επίσκεψη του Διοικητή του Ναυτικού Σταθμού Ιονίου στη Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτ. Ελλάδας

Ο νέος Διοικητής του Ναυτικού Σταθμού Ιονίου, Αντιπλοίαρχος (ΠΝ) Μιχαήλ Κούλας επισκέφθηκε τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Υποστράτηγο Θεόδωρο Τσάτσαρη
Τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας επισκέφθηκε την Παρασκευή 5-9-2025 το πρωί, ο Διοικητής του Ναυτικού Σταθμού Ιονίου, Αντιπλοίαρχος (ΠΝ) Μιχαήλ Κούλας με αφορμή την πρόσφατη ανάληψη των καθηκόντων του, όπου συναντήθηκε με τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Υποστράτηγο Θεόδωρο Τσάτσαρη.
Ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής ευχήθηκε καλή επιτυχία στο νέο Διοικητή του Ναυτικού Σταθμού Ιονίου, ενώ κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, με γνώμονα την ανάπτυξη εποικοδομητικής και ουσιαστικής συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πολεμικού Ναυτικού.
