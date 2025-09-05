Μεγάλη Βρετανία: Ο Στάρμερ επιλέγει άμεσο ανασχηματισμό για πολιτική σταθερότητα

Τη θέση της Άντζελα Ρέινερ αναλαμβάνει ο Ντέιβιντ Λάμι
Η παραίτηση της Άντζελα Ρέινερ από τη θέση της Αναπληρώτριας Πρωθυπουργού, Υπουργού Κατοικίας και Αναπληρώτριας Ηγέτιδας των Εργατικών, έχει φέρει τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, σε πολύ δύσκολη θέση.
Η Ρέινερ ανέλαβε την ευθύνη μετά την αποκάλυψη ότι δεν πλήρωσε το ποσό της φορολόγησης για μεταβίβαση ακινήτου, αλλά το βρετανικό κοινοβούλιο είναι ως γνωστόν πολύ σκληρό σε τέτοιες υποθέσεις και ο πρωθυπουργός αναμένεται να δεχθεί πυρά για τη συμπεριφορά της μέχρι πρότινος αναπληρώτριάς του.
Άμεσος ο μίνι ανασχηματισμός της βρετανικής κυβέρνησης
Αναπληρωτής πρωθυπουργός στη θέση της Ρέινερ αναλαμβάνει ο Ντέιβιντ Λάμι, ο οποίος φεύγει από υπουργείο Εξωτερικών και αναλαμβάνει και το υπουργείο Δικαιοσύνης. Η Ιβέτ Κούπερ, μέχρι χθες υπουργός Εσωτερικών, αναλαμβάνει το υπουργείο Εξωτερικών, ενώ το υπουργείο Εσωτερικών αναλαμβάνει η Σαμπάνα Μαχμούντ η οποία αποχωρεί από το υπουργείο Δικαιοσύνης.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr