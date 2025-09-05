Το σχέδιο Τσίπρα για την Ελλάδα του αύριο- Όσα είπε στον Economist

Η πολυαναμενόμενη ομιλία του Αλέξη Τσίπρα επικεντρώθηκε στην παρουσίαση του σχεδίου του για την ανάταση της χώρας.

Μετά την κριτική του προς την κυβέρνηση Μητσοτάκη για τα έως τώρα πεπραγμένα της, ο πρώην Πρωθυπουργός παρουσίασε αναλυτικά τις ιδέες του, οργανωμένες γύρω από εννέα βασικούς άξονες, που καθορίζουν τη στρατηγική του για το μέλλον της Ελλάδας.

“Δεν θα πω ευχάριστα πράγματα, αν θέλετε να ακούσετε ευχάριστα πράγματα μπορείτε να ακούσετε τον Πρωθυπουργό αύριο” τόνισε ο πρώην Πρωθυπουργός.

“Η υπέρβαση της οικονομίας σήμερα έρχεται από τους έμμεσους φόρους, φόροι που επιβαρύνουν τα ευάλωτα στρώματα. Στόχος είναι η εκλογική πελατεία. Καμία παροχή δεν πρόκειται να αλλάξει τη μεγάλη εικόνα. Είναι δυσοίωνη. Πρέπει να παρθούν θεμελιώδεις αποφάσεις για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου” υπογράμμισε.

“Απαιτείται” επεσήμανε “σχέδιο ριζοσπαστικών μεταρρυθμίσεων για να μειωθούν οι ανισότητες και να συγκλίνει η οικονομία μας με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο”.

“Η χώρα εκπέμπει SOS”

Εκανε μία μικρή αναδρομή στο παρελθόν: “Το ποιος οδήγησε στην ανθρωπιστική κρίση το ξέρουμε όλοι. Αλλά και ποιοι απάλλαξαν την Ελλάδα από την επιτροπεία. Η έξοδος ήταν η μεγάλη μας ευκαιρία. Ηταν όμως χαμένη ευκαιρία”.

Εν συνεχεία διατύπωσε πολύ σκληρή κριτική στην κυβερνητική πολιτική: “Το παραγωγικό μας μοντέλο βασίζεται κυρίως στο real estate και στο τουρισμό. Η γενικευμένη διαφθορά είναι χωρίς προηγούμενο στη Μεταπολίτευση.

Οι ανισότητες διευρύνονται. Το 15-19 υπήρξε βελτίωση στους βασικούς κοινωνικούς δείκτες, εν συνεχεία η πορεία ήταν αντίθετη. Εχουμε δείκτες ντροπής. Ημαστε 24οι στην αποτελεσματικότητα του δημοσίου, 26οι σε αγοραστική δύναμη.

Αυτά η κυβέρνηση τα γνωρίζει; Είχε την ευκαιρία να αναμορφώσει την παραγωγική δομή της χώρας και να την ετοιμάσει για τις προκλήσεις του άμεσου μέλλοντος. Δεν το έπραξε. Η κυβέρνηση έχει την ευθύνη. Δεν έκανε τίποτα από αυτά που η οικονομία χρειάζεται και η κοινωνία έχει ανάγκη. Χτίζει μία κοινωνία χασμάτων. Κοινωνία του 1/5. Μόνο αυτό το κομμάτι ζει καλά και αποταμιεύει. Τα 1300 ευρώ ενός μισθού σήμερα αντιστοιχούν σε 900 ευρώ το 2019. Ευημερία χωρίς κοινωνική συνοχή, δεν μπορεί να υπάρξει. Το έλλειμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών έχει εκτοξευτεί. Εισάγουμε υποθηκεύοντας το μέλλον.

Συμπερασματικά “η οικονομία και η χώρα εκπέμπουν SOS“.

“Το σχέδιο Τσίπρα εννιά άξονες”

Ο Αλέξης Τσίπρας πέρασε στην επόμενη μέρα λέγοντας “Χρειαζόμαστε, άρα, ένα μεγάλο αναπτυξιακό σοκ. Σαν των Τρικούπη και Βενιζέλου” και παρουσίασε τους άξονες του σχεδίου του.

Πρώτον: Ισχυρό και Δίκαιο κράτος

“Ξεκινώ από την εντιμότητα. Γιατί η διαφθορά που ξεκινάει από θύλακες της κυβέρνησης διαβρώνει το κράτος” τόνισε χαρακτηριστικά.Το κράτος πρέπει να απευθύνει την οικονομία με στόχο τη Δίκαιη Ανάπτυξη” ήταν το σχόλιό του.

Δεύτερον: Αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου

“Χρειαζόμαστε ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα και ενίσχυση της μεταποίησης. Και επίσης σχεδιασμό μιας νέας ολιστικής βιομηχανικής πολιτικής για την ανασυγκρότηση της ελληνικής βιομηχανίας” σχολίασε μεταξύ άλλων.

Τρίτον: Στήριξη της εργασίας

Δεν νοείται ανάπτυξη με υποτιμημένη την εργασία” τόνισε. “Ως εκ τούτου η πλήρης επαναφορά των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων, αποτελεί απαραίτητο όρο για δίκαιες συνθήκες εργασίας και αξιοπρεπείς αμοιβές. Στόχος είναι το 35ώρο με καλύτερους μισθούς”.

Τέταρτον: Ανθεκτικότητα και ενεργειακή ασφάλεια

Ο κ. Τσίπρας υπογράμμισε ότι “χρειαζόμαστε δημιουργία κατάλληλων υποδομών και στην ενίσχυση της ενεργειακής μας ασφάλειας, με ταυτόχρονη δημιουργία πλαισίου ενεργειακής δημοκρατίας. Και επίσης δημιουργία εξωχρηματιστηριακής αγοράς ενέργειας.

Πέμπτον: Δημογραφική ανθεκτικότητα

“Μιλάμε εδώ για το πρόβλημα των προβλημάτων” είπε χαρακτηριστικά για να συνεχίσει: “Η μείωση του πληθυσμού είναι συνάρτηση τριών παραγόντων:γεννήσεων, θανάτων και μεταναστευτικού ισοζυγίου. Δύο τρόποι υπάρχουν να αντιμετωπιστεί: Να αντιστραφεί τοισοζύγιο υπέρ των γεννήσεων. Και το μεταναστευτικό ισοζύγιο να γίνει ξανά θετικό. Εχουμε ανάγκη μία δημιουργική μεταναστευτική πολιτική. Όχι ασφαλώς ανοιχτών συνόρων, αλλά ανοιχτής αγοράς εργασίας, ιδιαίτερα σε τομείς που λείπουν τα εργατικά χέρια. Προφανώς με όρους αξιοπρέπειας, σεβασμού στους νόμους και το δίκαιο της χώρας, και με μέτρα ενσωμάτωσης”.

Έκτο: Μείωση του ιδιωτικού χρέους

Τόνισε ότι “ο κίνδυνος είναι το σχέδιο της κυβέρνησης να αποτύχει πλήρως και το ελληνικό δημόσιο να φορτωθεί στο χρέους του τις εγγυήσεις. Είναι αναγκαίο να εκπονηθεί ένα σχέδιο πριν οδηγηθούμε στο μοιραίο”.

Έβδομο: Τεχνολογική αναβάθμιση και ψηφιακή αυτονομία

Ο πρώην Πρωθυπουργός είπε ότι “η Ελλάδα δεν μπορεί να εξαρτάται διαρκώς από την πανάκριβη εισαγωγή τεχνολογίας. Είτε αυτό αφορά στην αμυντική βιομηχανία είτε στην εφαρμοσμένη τεχνολογία πληροφορικής και τη καινοτομία. Ένα από τα μεγαλύτερα ανταγωνιστικά μας πλεονεκτήματα είναι το ανθρώπινο κεφάλαιο. Οι Έλληνες επιστήμονες διαπρέπουν παντού στο εξωτερικό”.

Ογδοο: Αναδιανομή και Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης

Ο κ. Τσίπρας ξεκαθάρισε ότι “οφείλουμε λοιπόν να κινητοποιήσουμε νέους εθνικούς πόρους,δημόσιους και ιδιωτικούς.Χρειάζονται νέα εργαλεία χρηματοδότησης. Η πρότασή μου αφορά την αξιοποίηση ενός μέρους τωνετήσιων εθνικών πόρων δημοσίων επενδύσεων, αλλά και της αξιοποίησης του Υπερταμείου και της Αναπτυξιακής Τράπεζας, ώστε να δημιουργήσουμε ένα Νέο Εθνικό Ταμείο για την χρηματοδότηση της Αναπτυξιακής διαδικασίας.

Πέραν όμως των νέων χρηματοδοτικών εργαλείων, χρειάζεται και ένα νέο και διαφορετικό δημοσιονομικό μείγμα, που θα διορθώνει τις μεγάλες αδικίες στην κατανομή των φορολογικών βαρών και θα ενισχύει τη βιώσιμη ανάπτυξη, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη σταθερή μείωση του δημόσιου χρέους”.

Τόνισε δε ότι “μεγάλο μέρος από το σημερινό δημοσιονομικό περιθώριο που υπερβαίνει τα 3,5 δις και που έχει διαμορφωθεί με τρόπο μόνιμο, από μέτρα παραμετρικά, θα πρέπει να επιστραφεί σε αυτούς που σηκώνουν δυσανάλογο βάρος των φορολογικών υποχρεώσεων εδώ και πολλά χρόνια. Δηλαδή στο μεγάλο πλήθος των μισθωτών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και τους συνταξιούχους.

Και τέλος χρειάζεται σημαντική ενίσχυση του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για την υλοποίηση ενός πολυετούς σχεδίου σταδιακής ανάταξης και εκσυγχρονισμού των υποδομών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, της Δημόσιας Παιδείας, και της ανθεκτικότητας απέναντι στην κλιματική κρίση”.

Πρότεινε επίσης και τα εξής: “Τα πολύ μεγάλα εισοδήματα, ανεξάρτητα από την πηγή τους, οφείλουν να στηρίζουν τον τόπο, με την εισαγωγή μιας Πατριωτικής Εισφοράς. Αυτή η εισφορά θα κατευθύνεται σε έναν ειδικό κλειστό λογαριασμό, ένα Ταμείο με μία μόνο προτεραιότητα: Τη Στήριξη των Νέων Γενεών.Το έχω ξαναπεί άλλωστε ότι αυτό που χρειαζόμαστε πάνω από όλα είναι έναν νέο πατριωτισμό”.

Ενατο: Εθνική Ασφαλεία

Ο κ. Τσίπρας σχολίασε ότι “η παρούσα κυβέρνηση έχει προχωρήσει τα τελευταία έξι χρόνια σε εξοπλισμούς άνω των 20 δις ευρώ, χωρίς να έχει επενδύσει ούτε βίδα στην Εθνική Αμυντική Βιομηχανία.Η ανασύσταση της Εθνικής Αμυντικής μας Βιομηχανίας, πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα την επόμενη πενταετία”.

Εκλεισε, δε, την ομιλία του ως εξής: “Χρειαζόμαστε μια Νέα Εθνική Πυξίδα.Χρειαζόμαστε έναν Νέο Πατριωτισμό. Που κατανοεί την υγιή οικονομία, το στέρεο και σύγχρονο παραγωγικό μοντέλο, την κοινωνική συνοχή, την εμπιστοσύνη στους θεσμούς και το κράτος, ως όρο για την ασφάλεια και την πρόοδο τηςπατρίδας μας.Και σε αυτή τη προσπάθεια είναι ανάγκη να συμβάλουν όλες οι παραγωγικές κοινωνικές τάξεις”.