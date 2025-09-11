Β’ φάση της νέας δομής δυνάμεων: Τέλος για τη Ναυτική Διοίκηση Ιονίου

Τον περασμένο Ιανουάριο, εγκρίθηκε από το ΚΥΣΕΑ η νέα δομή δυνάμεων. Σεπτέμβριο μήνα , ο ΥΕΘΑ «ενημέρωσε» τη Διαρκή Επιτροπή Άμυνας και Εξωτερικών , για τη Β’ φάση της «αναδιοργάνωσης».

Η Β’ φάση της Νέας Δομής των Ενόπλων Δυνάμεων, στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030», φέρνει την κατάργηση της Ναυτικής Διοίκησης Ιονίου, στην Πάτρα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΕΘΑ η Β’ φάση της Νέας Δομής περιλαμβάνει :

· Την περαιτέρω συγχώνευση Στρατοπέδων και Μονάδων ανά την Επικράτεια,

· Την κατάργηση της 1ης Στρατιάς ως ενδιάμεσου κλιμακίου διοίκησης,

· Την αναδιοργάνωση του Κλάδου Πληροφοριών του ΓΕΕΘΑ,

· Την αναδιάρθωση των Ανωτάτων Στρατιωτικών Διοικήσεων βάσει του θεάτρου επιχειρήσεων (σε Ηπείρου – Μακεδονίας, Θράκης, Αιγαίου – Ανατολικής Μεσογείου),

· Τη Μεταστάθμευση και αναβάθμιση της Γενικής Επιθεώρησης Στρατού,

· Τη Δημιουργία Διοίκησης Μη Επανδρωμένων Μέσων στο Πολεμικό Ναυτικό, τη δημιουργία Κέντρου Εκπαίδευσης Drones στην Πολεμική Αεροπορία.

· Τη συγκρότηση Ναυτικού Κλιμακίου Διαχείρισης προγραμμάτων Ναυτικών Μονάδων.

Τι σημαίνουν όλα αυτά και τι δεν λέει ο ΥΕΘΑ. Σύμφωνα με πληροφορίες προβλέπεται:

ΓΕΕΘΑ

•Ανεξαρτητοποίηση Επιτελικής Διεύθυνσης Αεράμυνας.

•Μετασχηματισμός ΓΕΕΘΑ Ε’ ΚΛΑΔΟΥ σε ΓΕΕΘΑ Ε΄ Κλάδου: Στρατηγικές Πληροφορίες με υπαγόμενες νέες Μονάδες:

Μονάδα Κυβερνοχώρου

Μονάδα Ηλεκτρονικών Πληροφοριών

Μονάδα Διαστημικών Εφαρμογών

Μονάδα Συλλογής Πληροφοριών από Ανθρώπινες Πηγές

ΓΕΣ

Αναδιοργάνωση Διοικήσεων:

• Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Θράκης.

• Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Ηπείρου–Μακεδονίας.

Διάλυση 1ης Στρατιάς.

Θεσμοθέτηση Γενικής Επιθεώρησης Στρατού. Στο πλαίσιο των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας ο ΓΕΠΣ αναλαμβάνει το ρόλο του Διοικητή EU-OHQ (ΕΣΕΕ).

Μετονομασία ΑΣΔΕΝ σε ΑΣΔΑΑΜ.

ΓΕΝ

Το ΑΣ (Αρχηγείο Στόλου) αναβαθμίζεται σε Μείζονα Διακλαδική Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Μετεγκατάσταση Στρατηγείου ΣΔΑΜ στον Σκαραμαγκά.

Συγκρότηση Ναυτικού Κλιμακίου Προγραμμάτων Αναβάθμισης Μονάδων (υπαγωγή στη ΔΕΞ/ΓΕΝ).

Συγκρότηση Διοίκησης Μη Επανδρωμένων Οχημάτων υπό το ΑΣ.

Κατάργηση ΝΑΣΙ (Πάτρα).

Κατάργηση ΝΝΠ και ενσωμάτωση στο ΝΝΑ.

ΓΕΑ

Το ΑΤΑ (Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας) αποκτά ρόλο Μείζονος Διακλαδικής Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Καταργείται η 124 Πτέρυγα Βασικής Εκπαίδευσης (Τρίπολη) – μετατρέπεται σε Κέντρο Εκπαίδευσης UAV.

ΠΗΓΗ