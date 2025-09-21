Back to Top
Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Πάτρα: Τροχαίο στην Παναγία Αλεξιώτισσα- Αυτοκίνητο και μηχανή κατέληξαν στο πεζοδρόμιο

Πάτρα: Τροχαίο στην Παναγία Αλεξιώτισσα-...

Ευτυχώς, την ώρα της σύγκρουσης δεν υπήρχε πεζός στο σημείο

Απίστευτο τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου έξω από το νεκροταφείο της Παναγίας Αλεξιωτίσσης στην Πάτρα.

Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, Ι.Χ. αυτοκίνητο συγκρούστηκε με δίκυκλη μοτοσικλέτα και στη συνέχεια και τα δύο οχήματα βγήκαν εκτός δρόμου, καταλήγοντας στο πεζοδρόμιο.

Ευτυχώς, την ώρα της σύγκρουσης δεν υπήρχε πεζός στο σημείο, γεγονός που απέτρεψε τα χειρότερα.

Στο σημείο έσπευσε η Τροχαία Πατρών, η οποία διενεργεί έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος.

Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Τροχαίο ατύχημα Παναγία Αλεξιώτισσα Κοιμητήριο Παναγίας Αλεξιωτίσσης

