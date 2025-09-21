Γάζα: Βρετανία, Καναδάς και Αυστραλία αναγνώρισαν το κράτος της Παλαιστίνης- Ισραήλ: Να προσαρτήσουμε τη Δυτική Όχθη

Η Βρετανία, ο Καναδάς και η Αυστραλία προχώρησαν στην αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους

Καναδάς, Αυστραλία και Ηνωμένο Βασίλειο αναγνώρισαν το κράτος της Παλαιστίνης. Ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ ανακοίνωσε σήμερα ότι η χώρα του αναγνώρισε το κράτος της Παλαιστίνης. «Ο Καναδάς αναγνωρίζει το Κράτος της Παλαιστίνης και προσφέρουμε τη σύμπραξή μας στην οικοδόμηση της υπόσχεσης ενός ειρηνικού μέλλοντος τόσο για το Κράτος της Παλαιστίνης όσο και για το Κράτος του Ισραήλ», αναφέρει σε δήλωσή του ο Κάρνεϊ. Η Αυστραλία αναγνώρισε επίσης σήμερα επισήμως το Κράτος της Παλαιστίνης, σύμφωνα με δήλωση του πρωθυπουργού Άντονι Αλμπανέζι. Η Αυστραλία αναγνωρίζει την Παλαιστίνη μαζί με τον Καναδά και τη Βρετανία στο πλαίσιο μας προσπάθειας για την αναβίωση της λύσης των δύο κρατών, η οποία αρχίζει με μια κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται εκεί, αναφέρει ο Αλμπανέζι στη δήλωση που εξέδωσε από κοινού με την αυστραλή υπουργό Εξωτερικών Πένι Γουόνγκ. Η Χαμάς δεν πρέπει να έχει ρόλο στην Παλαιστίνη, προστίθεται στη δήλωση.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Today, Canada recognises the State of Palestine. <a href="https://t.co/zhumVJRBfe">pic.twitter.com/zhumVJRBfe</a></p>— Mark Carney (@MarkJCarney) <a href="https://twitter.com/MarkJCarney/status/1969746295901258091?ref_src=twsrc%5Etfw">September 21, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Η Βρετανία «αναγνωρίζει επισήμως το Κράτος της Παλαιστίνης», ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ Ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε σήμερα την επίσημη αναγνώριση από το Ηνωμένο Βασίλειο του Κράτους της Παλαιστίνης ώστε να «αναβιώσουν η ελπίδα της ειρήνης και μια λύση των δύο κρατών» μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων «Σήμερα, για να αναβιώσουμε την ελπίδα της ειρήνης και μιας λύσης των δύο Κρατών, δηλώνω ξεκάθαρα ως πρωθυπουργός αυτής της μεγάλης χώρας ότι το Ηνωμένο Βασίλειο αναγνωρίζει επισήμως το Κράτος της Παλαιστίνης», ανακοίνωσε ο Κιρ Στάρμερ με μια βιντεοσκοπημένη δήλωσή του που δημοσιοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η απόφαση έχει συμβολικό βάρος, καθώς η Βρετανία διαδραμάτισε μείζονα ρόλο στη δημιουργία του Ισραήλ ως σύγχρονου κράτους μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και είναι σύμμαχός του. Ο Καναδάς και η Αυστραλία αναγνώρισαν επίσης σήμερα ένα παλαιστινιακό κράτος και άλλες χώρες αναμένεται να πράξουν το ίδιο αυτή την εβδομάδα στη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη.

<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="en" dir="ltr">Today, to revive the hope of peace for the Palestinians and Israelis, and a two state solution, the United Kingdom formally recognises the State of Palestine. <a href="https://t.co/yrg6Lywc1s">pic.twitter.com/yrg6Lywc1s</a></p>— Keir Starmer (@Keir_Starmer) <a href="https://twitter.com/Keir_Starmer/status/1969751392802750719?ref_src=twsrc%5Etfw">September 21, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">My statement formally recognising the State of Palestine. <a href="https://t.co/HtBmnIQGBS">pic.twitter.com/HtBmnIQGBS</a></p>— Anthony Albanese (@AlboMP) <a href="https://twitter.com/AlboMP/status/1969748666937459069?ref_src=twsrc%5Etfw">September 21, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>