Γάζα: Βρετανία, Καναδάς και Αυστραλία αναγνώρισαν το κράτος της Παλαιστίνης- Ισραήλ: Να προσαρτήσουμε τη Δυτική Όχθη

Η Βρετανία, ο Καναδάς και η Αυστραλία προχώρησαν στην αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους
Καναδάς, Αυστραλία και Ηνωμένο Βασίλειο αναγνώρισαν το κράτος της Παλαιστίνης.
Ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ ανακοίνωσε σήμερα ότι η χώρα του αναγνώρισε το κράτος της Παλαιστίνης.
«Ο Καναδάς αναγνωρίζει το Κράτος της Παλαιστίνης και προσφέρουμε τη σύμπραξή μας στην οικοδόμηση της υπόσχεσης ενός ειρηνικού μέλλοντος τόσο για το Κράτος της Παλαιστίνης όσο και για το Κράτος του Ισραήλ», αναφέρει σε δήλωσή του ο Κάρνεϊ.
Η Αυστραλία αναγνώρισε επίσης σήμερα επισήμως το Κράτος της Παλαιστίνης, σύμφωνα με δήλωση του πρωθυπουργού Άντονι Αλμπανέζι.
Η Αυστραλία αναγνωρίζει την Παλαιστίνη μαζί με τον Καναδά και τη Βρετανία στο πλαίσιο μας προσπάθειας για την αναβίωση της λύσης των δύο κρατών, η οποία αρχίζει με μια κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται εκεί, αναφέρει ο Αλμπανέζι στη δήλωση που εξέδωσε από κοινού με την αυστραλή υπουργό Εξωτερικών Πένι Γουόνγκ.
Η Χαμάς δεν πρέπει να έχει ρόλο στην Παλαιστίνη, προστίθεται στη δήλωση.
Η Βρετανία «αναγνωρίζει επισήμως το Κράτος της Παλαιστίνης», ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ
Ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε σήμερα την επίσημη αναγνώριση από το Ηνωμένο Βασίλειο του Κράτους της Παλαιστίνης ώστε να «αναβιώσουν η ελπίδα της ειρήνης και μια λύση των δύο κρατών» μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων
«Σήμερα, για να αναβιώσουμε την ελπίδα της ειρήνης και μιας λύσης των δύο Κρατών, δηλώνω ξεκάθαρα ως πρωθυπουργός αυτής της μεγάλης χώρας ότι το Ηνωμένο Βασίλειο αναγνωρίζει επισήμως το Κράτος της Παλαιστίνης», ανακοίνωσε ο Κιρ Στάρμερ με μια βιντεοσκοπημένη δήλωσή του που δημοσιοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Η απόφαση έχει συμβολικό βάρος, καθώς η Βρετανία διαδραμάτισε μείζονα ρόλο στη δημιουργία του Ισραήλ ως σύγχρονου κράτους μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και είναι σύμμαχός του.
Ο Καναδάς και η Αυστραλία αναγνώρισαν επίσης σήμερα ένα παλαιστινιακό κράτος και άλλες χώρες αναμένεται να πράξουν το ίδιο αυτή την εβδομάδα στη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη.
Αντιδράσεις από Ισραήλ
Υπουργός προτείνει να προσαρτηθεί η Δυτική Όχθη ως απάντηση στις αναγνωρίσεις ενός παλαιστινιακού κράτους
Ο ισραηλινός υπουργός Εθνικής Ασφαλείας Ιτάμαρ Μπεν Γκβιρ δήλωσε σήμερα ότι η χώρα του οφείλει να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη ως αντίδραση στην αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους από την Αυστραλία, τον Καναδά και τη Βρετανία.
«Η αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους από χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς και η Αυστραλία (...) επιβάλλει μια άμεση απάντηση: την άμεση προσάρτηση της Ιουδαίας-Σαμάρειας (σ.σ.: η ονομασία που χρησιμοποιεί το Ισραήλ για την κατεχόμενη Δυτική Όχθη)», αναφέρει ο Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ σε ανακοίνωση που εξέδωσε.
Νετανιάχου: Ένα παλαιστινιακό κράτος θα έθετε σε κίνδυνο την ύπαρξη του Ισραήλ
Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου υποστήριξε σήμερα ότι η δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους θα έθετε σε κίνδυνο την ύπαρξη του Ισραήλ και υποσχέθηκε να πολεμήσει τις εκκλήσεις προς αυτή την κατεύθυνση ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.
«Οφείλουμε (...) να δώσουμε μάχη στον ΟΗΕ και σε όλα τα άλλα πεδία κατά της ψευδούς προπαγάνδας εναντίον μας, καθώς και κατά των εκκλήσεων για τη δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους, το οποίο θα έθετε σε κίνδυνο την ύπαρξή μας και θα αποτελούσε μια παράλογη ανταμοιβή για την τρομοκρατία», δήλωσε ο ισραηλινός πρωθυπουργός πριν από συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.
«Η διεθνής κοινότητα θα μας ακούσει για το θέμα αυτό τις επόμενες ημέρες», πρόσθεσε.
Ο Νετανιάχου δήλωσε επίσης ότι ο πρόσφατος πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ δημιούργησε τη δυνατότητα της ειρήνης με το Λίβανο και τη Συρία.
«Οι νίκες μας στο Λίβανο έναντι της Χεζμπολάχ άνοιξαν ένα αφάνταστο παράθυρο ευκαιριών (...), υπάρχει δυνατότητα ειρήνης με τους γείτονές μας στο βορρά», δήλωσε ο πρωθυπουργός.
«Διεξάγουμε επαφές με τους Σύρους, υπάρχει κάποια πρόοδος, αλλά έχουμε ακόμα δρόμο να διανύσουμε», πρόσθεσε.
Ο πρόεδρος της Συρίας Άχμεντ αλ-Σαράα δήλωσε την Τετάρτη ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ για τη σύναψη ενός συμφώνου ασφαλείας μπορεί να φέρουν αποτελέσματα «μέσα στις ερχόμενες ημέρες».
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr