Βρετανία: Έτοιμη να αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης

Σήμερα το απόγευμα με διάγγελμα του ο βρετανός πρωθυπουργός αναμένεται να ανακοινώσει ότι στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, που ξεκινάει την Τρίτη, το Ηνωμένο Βασίλειο θα αναγνωρίσει το Παλαιστινιακό κράτος.

Ο σερ Κιρ Στάρμερ από τον Ιούλιο είχε δηλώσει πως το Ηνωμένο Βασίλειο θα προχωρούσε στην αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτος, αν το Ισραήλ, μεταξύ άλλων, δεν συμφωνούσε στην κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Η κίνησή του έχει προκαλέσει έντονη κριτική, τόσο από την ισραηλινή κυβέρνηση και τις οικογένειες των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα, όσο και από μεγάλη μερίδα πολιτικών στην Βρετανία, κυρίως του Συντηρητικού κόμματος.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει δηλώσει ότι η αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους «ανταμείβει την τρομοκρατία» ενώ η πάγια θέση της εξωτερικής πολιτικής του Ηνωμένου Βασιλείου διαχρονικά ήταν ότι η αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους θα πρέπει να αποτελέσει μέρος μιας συνολικής ειρηνευτικής διαδικασίας και όχι ένα μεμονωμένο γεγονός.

Ωστόσο, υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της Βρετανίας υποστηρίζουν ότι υπάρχει ηθική ευθύνη να δράσουν το συντομότερο δυνατόν για να διατηρηθούν ζωντανές οι ελπίδες για μια μακροπρόθεσμη ειρήνη.

Αξίζει να σημειωθεί πως στην αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους αναμένεται να προχωρήσουν και άλλες χώρες, όπως η Γαλλία, ο Καναδάς, η Μάλτα και η Αυστραλία. Μέχρι σήμερα, από τις συνολικά 193 χώρες του ΟΗΕ, οι 147 έχουν αναγνωρίσει το Παλαιστινιακό κράτος.