Μαχμούντ Αμπάς: H αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους από το Λονδίνο είναι ένα βήμα προς μια «διαρκή» ειρήνη

Τι δήλωσε ο παλαιστίνιος πρόεδρος

Ο παλαιστίνιος πρόεδρος λέει πως η αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους από το Λονδίνο είναι ένα βήμα προς μια «διαρκή» ειρήνη

Ο παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς δήλωσε σήμερα ότι η αναγνώριση από τη Βρετανία ενός παλαιστινιακου κράτους είναι ένα βήμα προς «μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη», αναφέρεται σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από την παλαιστινιακή προεδρία.

«Ο Πρόεδρος του Παλαιστινιακού Κράτους Μαχμούντ Αμπάς χαιρετίζει την ανακοίνωση της αναγνώρισης από το Ηνωμένο Βασίλειο του ανεξάρτητου Παλαιστινιακού Κράτους, δηλώνοντας ότι πρόκειται για ένα σημαντικό και απαραίτητο βήμα προς τη συγκεκριμενοποίηση μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης», αναφέρει η προεδρία.

