Καιρός: Εξασθενούν οι άνεμοι, καταρρέει ο αντικυκλώνας και έρχονται τα πρωτοβρόχια

Το επόμενο Σαββατοκύριακο η αλλαγή του καιρού

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός τις επόμενες ημέρες με θερμοκρασίες να μην ξεπερνούν τους 30 βαθμούς Κελσίου και τους ανέμους να πνέουν κάτω από 6 μποφόρ, ωστόσο προς το τέλος της εβδομάδας θα αρχίσει να αλλάζει το σκηνικό, με μετεωρολόγους να μιλούν για τέλος της παρατεταμένης ανομβρίας. «Καταρρέει ο αντικυκλώνας και έρχονται τα πρωτοβρόχια...», αναφέρει σε ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο «αισιόδοξα είναι τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία σχετικά με τις πολυπόθητες βροχές στη χώρα μας. Συγκεκριμένα το ατμοσφαιρικό βουνό ( αντικυκλώνας ) που βρίσκεται πάνω από την περιοχή μας φαίνεται να καταρρέει το επόμενο Σαββατοκύριακο και να ανοίγει το δρόμο για βροχοφόρα συστήματα. Ωστόσο μέχρι τότε θα απολαύσουμε αρκετή ηλιοφάνεια, οι άνεμοι σταδιακά θα εξασθενήσουν (περαιτέρω ενίσχυση από την Παρασκευή 26/9) και τη θερμοκρασια να ξεπερνα τους 30 βαθμούς σε πεδινες περιοχές.

Υ.Γ :Για ένταση βροχοπτώσεων , περιοχές και διάρκεια θα τα πούμε στην ώρα τους».

Για βροχερό σκηνικό έκανε λόγο και ο Σάκης Αρναούτογλου, μέσα από νέα πρόγνωση που έκανε στο κανάλι του στο YouTube για την τάση του καιρού την εβδομάδα του ανοίγεται μπροστά μας. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο προγνώστης καιρού, από πλευράς βροχοπτώσεων και στην χώρα μας και στην υπόλοιπη Ευρώπη τα πράγματα έχουν ήδη αλλάξει. Με γενική ηλιοφάνεια θα κυλήσει ο καιρός μέχρι και την Πέμπτη, όπου σιγά σιγά το σκηνικό θα αρχίσει να μεταβάλλεται, με νεφώσεις να σημειώνονται σε αρκετές περιοχές της χώρας. Την Δευτέρα αναμένεται εξασθένηση των ανέμων, αλλά από την Πέμπτη αναμένεται ενίσχυση στο Αιγαίο, όπως ανέφερε ο Αρναούτογλου. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει ιδιαίτερη μεταβολή, με τις τιμές να κυμαίνονται από 28 μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου. Από τις μεσημβρινές ώρες της Πέμπτης υπάρχει το ενδεχόμενο βροχών, ενώ από τις 27-28 Σεπτεμβρίου, οι βροχές που επηρεάζουν την Δυτική Ευρώπη αναμένεται να φτάσουν και στη χώρα μας με επίκεντρο τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τμήματα της Ελλάδας.

Στα 127 km/h η μέγιστη ριπή ανέμου την Κυριακή

Ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι πνέουν την Κυριακή 21/09 στο Αιγαίο και στα ανατολικά ηπειρωτικά. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, η μέγιστη ριπή ανέμου καταγράφηκε στο μετεωρολογικό σταθμό στην κορυφή της Πεντέλης με 127 km/h. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι 8 σταθμοί με τις υψηλότερες ριπές ανέμου.