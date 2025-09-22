Παγκράτι: Στο νοσοκομείο ένας άνδρας με τραύμα στην κοιλιά

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν το λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής στο Παγκράτι

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες οι πυροβολισμοί ακούστηκαν στις 12:30 μετά τα μεσάνυχτα με τους κατοίκους της περιοχής να τηλεφωνούν στην Αστυνομία.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και βρήκαν έναν άνδρα σε είσοδο πολυκατοικίας με τραύμα στην κοιλιά.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός.

Ακόμα δεν υπάρχει ενημέρωση για το αν ο τραυματίας είναι αλλοδαπός ή ημεδαπός, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για τα αίτια του συμβάντος.