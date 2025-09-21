Σύνταγμα: Πλήθος κόσμου στη συγκέντρωση για τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι

Σε εξέλιξη βρίσκεται στο Σύνταγμα συγκέντρωση αλληλεγγύης στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι, τον πατέρα του 22χρονου Ντένις που σκοτώθηκε στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Ο Ρούτσι συνεχίζει για 7η μέρα την απεργία πείνας, ζητώντας την εκταφή του γιου του προκειμένου να φωτιστούν οι συνθήκες θανάτου του – αλλά και των υπόλοιπων θυμάτων.

“Δεν έχω οξυγόνο”, “είμαστε μαζί σας” και “Τέμπη, 57 ψυχές” είναι μόνο μερικά από όσα αναγράφονται στα πανό και τα πλακάτ που κρατούν ανά χείρας οι συγκεντρωμένοι στην Πλατεία Συντάγματος.

Κόσμος που εκφράζει την αλληλεγγύη του στον απεργό πείνας έχει κατακλείσει το Σύνταγμα. Συγκεντρωμένοι πλησιάζουν τον Πάνο Ρούτσι και του μιλούν δίνοντάς ενώ αρκετοί αφήνουν και γραπτά μηνύματα στήριξης.