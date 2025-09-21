Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Σύνταγμα: Πλήθος κόσμου στη συγκέντρωση για τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι

Σύνταγμα: Πλήθος κόσμου στη συγκέντρωση ...

Ο Ρούτσι συνεχίζει για 7η μέρα την απεργία πείνας, ζητώντας την εκταφή του γιου του.

Σε εξέλιξη βρίσκεται στο Σύνταγμα συγκέντρωση αλληλεγγύης στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι, τον πατέρα του 22χρονου Ντένις που σκοτώθηκε στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. 

Ο Ρούτσι συνεχίζει για 7η μέρα την απεργία πείνας, ζητώντας την εκταφή του γιου του προκειμένου να φωτιστούν οι συνθήκες θανάτου του – αλλά και των υπόλοιπων θυμάτων. 

“Δεν έχω οξυγόνο”, “είμαστε μαζί σας” και “Τέμπη, 57 ψυχές” είναι μόνο μερικά από όσα αναγράφονται στα πανό και τα πλακάτ που κρατούν ανά χείρας οι συγκεντρωμένοι στην Πλατεία Συντάγματος.

Κόσμος που εκφράζει την αλληλεγγύη του στον απεργό πείνας έχει κατακλείσει το Σύνταγμα. Συγκεντρωμένοι πλησιάζουν τον Πάνο Ρούτσι και του μιλούν δίνοντάς ενώ αρκετοί αφήνουν και γραπτά μηνύματα στήριξης.

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη είναι αντίστοιχη συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη με πολίτες και συγγενείς θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας.

Ειδήσεις Τώρα

Βοιωτία: Η στιγμή της σύλληψης της 62χρονης που είχε θάψει τη μητέρα της στην αυλή για να παίρνει τη σύνταξη - Πώς αποκαλύφθηκε

Θεσσαλονίκη: Ο γιος μου είναι πολύ καλό παιδί, δεν ξέρω τι έγινε, λέει ο πατέρας του 50χρονου

Θήβα: Πετάνε πέτρες στην Εθνική Οδό- Πέντε συλλήψεις

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Τέμπη Πάνος Ρούτσι Πλατεία Συντάγματος Θεσσαλονίκη Απεργία Πείνας

Ειδήσεις