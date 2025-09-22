Ντόναλντ Τραμπ στην κηδεία του Κερκ: «Η Αμερική πενθεί και είναι σε σοκ»

Σε μια πολύωρη νεκρώσιμη τελετή στο State Farm Stadium, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, κορυφαίοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ και χιλιάδες Αμερικανοί, αποχαιρέτησαν το βράδυ της Κυριακής (ώρα Ελλάδας) τον δολοφονημένο συντηρητικό influencer Τσάρλι Κερκ.

Σε ένα κατάμεστο στάδιο -με περισσότερες από 60.000 θέσεις- στην Αριζόνα, ο Ντόναλντ Τραμ μίλησε για τον Τσάρλι Κερκ που δολοφονήθηκε στα 31 χρόνια του, στις 10/9/25, με μια σφαίρα στο λαιμό, την ώρα που μιλούσε σε εκδήλωση σε πανεπιστήμιο της δυτικής πολιτείας Γιούτα. Ένα δραματικό γεγονός που αναζωπύρωσε βαθιές πολιτικές ρωγμές στη χώρα…

«Σήμερα η Αμερική πενθεί και είναι σε σοκ. Ο Τσάρλι δολοφονήθηκε από ένα τέρας γιατί έλεγε την αλήθεια. Δολοφονήθηκε γιατί ζούσε γενναία. Έκανε ό,τι είναι σωστό για το έθνος μας. Κι έτσι έγινε αθάνατος για την ελευθερία της Αμερικής. Κανείς μας δεν θα το ξεχάσει» είπε ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκινώντας την ομιλία του.

«Όταν ήταν 18 ετών, αποφάσισε να αφιερώσει τη ζωή του για τους νέους. Αυτός ο νεαρός από το Ιλινόι ξεκίνησε έναν οργανισμό, που τώρα θα γίνει καλύτερος και μεγαλύτερος». «Μου έλεγε συνέχεια: Κύριε έχουμε μια χώρα να σώσουμε…» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Τι φρικτή στιγμή! Ήμουν στο οβάλ γραφείο όταν το έμαθα (σ.σ. ότι δολοφονήθηκε). Τους έδιωξα όλους από το γραφείο» περιέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Τη μέρα που δολοφονήθηκε, τον είχαν ενημερώσει ότι ήταν στο πλήθος πολέμιοί του και ήταν χαρούμενος γιατί πίστευε ότι μπορούσε να τους πείσει. Είπε: Δεν είμαι εδώ για να τους πολεμήσω αλλά για να τους προσεγγίσω. Εγώ δεν είμαι σαν τον Τσάρλι. Μισώ τους αντιπάλους μου» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Πριν δολοφονηθεί, είχε δεχθεί απειλές αλλά δεν ανησυχούσε για αυτές. Ήξερε το ρίσκο αλλά δεν έκανε ποτέ πίσω».

Ο Τραμπ, δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην στιγμή που ανέβηκε ξανά στην εξουσία, τονίζοντας ότι ο Τσάρλι Κιρκ βοήθησε σε αυτό.

«Δεν άξιζε τέτοιο θάνατο. Η δολοφονία του ήταν μια επίθεση στο έθνος μας. Στις ΗΠΑ… Η σφαίρα στόχευσε όλους μας. Ο Τσάρλι σκοτώθηκε για τις ιδέες που όλοι σε αυτή την αρένα πιστεύουμε» είπε ο Τραμπ για να συμπληρώσει: «Ο Τσάρλι μας κοιτάζει από εκεί πάνω και λέει: Ένα μεγάλο πλήθος από πατριώτες».

«Ο δολοφόνος του συνελήφθη και ελπίζω να έχει την μέγιστη τιμωρία. Το υπουργείο Δικαιοσύνης ερευνά και για άλλους που ενθαρρύνουν την βία. Τις τελευταίες 11 μέρες ακούμε ιστορίες με ανθρώπους που επικροτούν τον φόνο. Απίστευτο. Είναι μεγάλοι χαμένοι…

Οι ίδιοι μίλησαν για φασισμό, για την ακύρωση ενός late night show. Ο παρουσιαστής δεν είχε ταλέντο ούτε ακροαματικότητα» είπε ο Τραμπ αφήνοντας αιχμές για το «κόψιμο» του show του Τζίμι Κίμελ και τις αντιδράσεις που έχει προκαλέσει.

«Πενθούμε για έναν φίλο και ηγέτη που χάσουμε» είπε ο Τραμπ.

«Τσάρλι θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε για όσα έκανες. Ο Θεός να ευλογήσει τις ΗΠΑ» είπε ο Τραμπ και κάλεσε την χήρα του Κερκ στη σκηνή. Την υποδέχθηκε με μια αγκαλιά…

«Σας ευχαριστώ όλους» είπε ο Τραμπ κλείνοντας την ομιλία του, στην κηδεία του Τσάρλι Κερκ.

Είχε προηγηθεί ο ομιλία της χήρας του Κερκ που έκανε όλο το στάδιο να δακρύσει, την στιγμή που είπε ότι συγχωρεί τον δολοφόνο του.