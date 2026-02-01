Βόλος: Εισέβαλαν σε σούπερ μάρκετ και ποδοπάτησαν προϊόντα της «Βιολάντα»- ΒΙΝΤΕΟ

Σοβαρό επεισόδιο εκτυλίχθηκε το Σάββατο (31.01.2026) σε σούπερ μάρκετ του Βόλου, όταν ομάδα ανδρών εισέβαλε στον χώρο, πέταξε τρικάκια και ξεκίνησε να ποδοπατά τα προϊόντα της εταιρείας «Βιολάντα».

Λίγες ημέρες μετά την τραγωδία στη Βιολάντα η οποία κόστισε τη ζωή σε 5 εργάτριες, οι νεαροί άνδρες, με την επίθεση που έκαναν στο σούπερ μάρκετ του Βόλου, θέλησαν να αντιδράσουν ζητώντας να αποδοθούν οι ευθύνες για την φονική έκρηξη.

Στο βίντεο που ανέβασε το προφίλ «Συντονισμός Συλλογικοτήτων Βόλου Ενάντια στην Καύση των Σκουπιδιών», φαίνονται οι άνδρες να εισβάλουν στον χώρο, να φωνάζουν συνθήματα και να πετούν τρικάκια, πριν προσεγγίσουν τα ράφια με τα προϊόντα «Βιολάντα», τα πετάξουν κάτω και ξεκινήσουν να τα πατούν.

Οι νεαροί αποχώρησαν λίγο αργότερα, ενώ σύμφωνα με περαστικούς ακολούθησε ανθρωποκυνηγητό από τις δυνάμεις της Αστυνομίας, χωρίς ωστόσο να γίνει προσαγωγή ή σύλληψη.