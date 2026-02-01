Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Χανιά: Στο νοσοκομείο άνδρας που μέθυσε και έπεσε από ύψος 5 μέτρων

Χανιά: Στο νοσοκομείο άνδρας που μέθυσε ...

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η ζωή του βρίσκεται εκτός κινδύνου

Στο Νοσοκομείο Χανίων μεταφέρθηκε ένας άνδρας στις 5 τα ξημερώματα στα Χανιά, καθώς φέρεται να τραυματίστηκε μετά από πτώση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, ο άνδρας φέρεται να διασκέδαζε σε νυχτερινό κέντρο των Χανίων, όπου είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και την ώρα της αποχώρησής του φέρεται να ζαλίστηκε, να έχασε την ισορροπία του και να έπεσε από ύψος σχεδόν 5 μέτρων.

Στο σημείο για παροχή βοήθειας κλήθηκε τόσο η Πυροσβεστική όσο και το ΕΚΑΒ, που παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η ζωή του βρίσκεται εκτός κινδύνου.

Ειδήσεις Τώρα

Μεγάλη κινητοποίηση Πατρινών για χαμένο σκυλάκο- Περιφέρεται χαμένος σε πολλές περιοχές της πόλης- ΦΩΤΟ

Βλατερό: Άστεγος με προβλήματα υγείας χρειάζεται υποστήριξη

Βιολάντα: «Σου μυρίζει κάτι σαν υγραέριο;»- Αποκαλυπτικός διάλογος τρεις ώρες πριν την έκρηξη

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Χανιά Μέθη Πτώση

Ειδήσεις