Πάτρα: Αναβλήθηκε η δίκη για τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς Κολλιοπούλου

Το Μικτό Ορκωτό Κακουργιοδικείο Αμαλιάδας όρισε νέα ημερομηνία για τις 10 Οκτωβρίου 2025
Δεν ξεκίνησε, όπως ήταν προγραμματισμένο για σήμερα Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025, η πολύκροτη δίκη για τη δολοφονία της 41χρονης Γαρυφαλλιάς Κολλιοπούλου, η οποία είχε συγκλονίσει την τοπική κοινωνία της Πάτρας.
Το Μικτό Ορκωτό Κακουργιοδικείο Αμαλιάδας έκανε δεκτό το αίτημα της υπεράσπισης του κατηγορούμενου για αναβολή, με αποτέλεσμα η δίκη να προσδιοριστεί εκ νέου για τις 10 Οκτωβρίου 2025.
Το χρονικό της δολοφονίας
Η τραγωδία εκτυλίχθηκε έξω από ξενοδοχείο στην Πάτρα, τα μεσάνυχτα της 3ης Νοεµβρίου 2024, όταν ο 45χρονος σύντροφος της Γαρυφαλλιάς, έπειτα από έντονο καβγά, φέρεται να της επιτέθηκε με μαχαίρι, προκαλώντας της θανάσιμα τραύματα. Σύμφωνα με τις καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων, το θύμα προσπάθησε να ξεφύγει, όμως ο δράστης την ακολούθησε και τη μαχαίρωσε μπροστά στην είσοδο του ξενοδοχείου, βυθίζοντας την περιοχή στο πένθος.
Ο κατηγορούμενος συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πατρών, ενώ σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση.
