Πάτρα: Αναβλήθηκε η δίκη για τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς Κολλιοπούλου

Δεν ξεκίνησε, όπως ήταν προγραμματισμένο για σήμερα Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025, η πολύκροτη δίκη για τη δολοφονία της 41χρονης Γαρυφαλλιάς Κολλιοπούλου, η οποία είχε συγκλονίσει την τοπική κοινωνία της Πάτρας.

Το Μικτό Ορκωτό Κακουργιοδικείο Αμαλιάδας έκανε δεκτό το αίτημα της υπεράσπισης του κατηγορούμενου για αναβολή, με αποτέλεσμα η δίκη να προσδιοριστεί εκ νέου για τις 10 Οκτωβρίου 2025.

Το χρονικό της δολοφονίας

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε έξω από ξενοδοχείο στην Πάτρα, τα μεσάνυχτα της 3ης Νοεµβρίου 2024, όταν ο 45χρονος σύντροφος της Γαρυφαλλιάς, έπειτα από έντονο καβγά, φέρεται να της επιτέθηκε με μαχαίρι, προκαλώντας της θανάσιμα τραύματα. Σύμφωνα με τις καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων, το θύμα προσπάθησε να ξεφύγει, όμως ο δράστης την ακολούθησε και τη μαχαίρωσε μπροστά στην είσοδο του ξενοδοχείου, βυθίζοντας την περιοχή στο πένθος.

Ο κατηγορούμενος συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πατρών, ενώ σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση.