Πάτρα: Στον Εισαγγελέα σήμερα δυο υπεύθυνοι καταστημάτων για πώληση αλκοόλ σε ανήλικους

Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα δύο υπεύθυνοι καταστημάτων στην Πάτρα, οι οποίοι συνελήφθησαν το βράδυ του Σαββάτου, κατηγορούμενοι ότι πωλούσαν αλκοόλ σε ανήλικους.

Η επιχείρηση της αστυνομίας στήθηκε έπειτα από στοχευμένες καταγγελίες που έφτασαν στην ΕΛ.ΑΣ., σχετικά με την κατανάλωση αλκοόλ από ανήλικους στον πεζόδρομο της οδού Γεροκωστοπούλου. Το συγκεκριμένο σημείο έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε δημοφιλή χώρο συνάντησης της νεολαίας, με δεκάδες νέους να συγκεντρώνονται εκεί κάθε βράδυ.

Κατά τους ελέγχους, διαπιστώθηκε ότι οι ανήλικοι δεν κατανάλωναν ποτά εντός των καταστημάτων, αλλά αγόραζαν αλκοόλ «στο χέρι» σε πλαστικά ποτήρια ή μπουκάλια, τα οποία στη συνέχεια κατανάλωναν στον πεζόδρομο. Σύμφωνα με μαρτυρίες γονέων, η κατάσταση έχει ξεφύγει, καθώς παιδιά ηλικίας 14 και 15 ετών καταναλώνουν ανεξέλεγκτα μεγάλες ποσότητες αλκοόλ.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση 14χρονης, η οποία εντοπίστηκε από τον πατέρα της σε ημιλιπόθυμη κατάσταση, έπειτα από κατανάλωση μεγάλης ποσότητας κρασιού. Το κορίτσι μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύτηκε για δύο ημέρες και υπεβλήθη σε πλύση στομάχου.

Γονείς της περιοχής ζητούν άμεση παρέμβαση των αρχών, υπογραμμίζοντας πως η κατάσταση θυμίζει «ωρολογιακή βόμβα» για την ασφάλεια των παιδιών τους.

Η ανησυχία εντείνεται από περιστατικό που σημειώθηκε τον Ιανουάριο του 2025, όταν τρεις άνδρες εκμεταλλεύτηκαν τη μέθη 16χρονης, την οποία παρέσυραν σε εγκαταλελειμμένο κτίριο και της επιτέθηκαν σεξουαλικά.