Πάτρα: Τι συνέβη με τις πέτρες και το χωματουργικό μηχάνημα στη Μαρίνα;

«Την Παρασκευή πήγαν, στη Μαρίνα, συνεργεία του Δήμου μαζί με δύτη διότι υπήρχαν δυο μεγάλες πέτρες στο βυθό, οι οποίες δημιουργούσαν πρόβλημα στην ασφαλή πρόσδεση σκαφών και τις μετακίνησαν. Δεν πήγαμε να εξυπηρετήσουμε κανέναν ιδιώτη, πήγαμε να εξυπηρετήσουμε αυτούς που βάζουν τα σκάφη τους, για να μην δημιουργείται πρόβλημα» απαντά, στο thebest.gr ο Αντιδήμαρχος Έργων Παναγιώτης Μελάς, στην καταγγελία που έγινε στο Λιμεναρχείο από την Επιτροπή Κατοίκων Παραλιακής.

«Επειδή κάποιοί έχουν αναλάβει κάποια «εργολαβία» και δεν βλέπουν τι γίνεται στην πόλη, απλά ψάχνουν να βρουν πως θα την δυσφημήσουν, ας σκεφτούν πρώτα την πόλη τους και μετά τη δημοτική αρχή. Γιατί, στη δημοτική αρχή μπορείς να κάνεις κριτική, να της πεις ό,τι θέλεις αλλά εδώ πρωτίστως έχουμε δυσφήμηση της πόλης. Και αυτοί που τα λένε, ας τα πουν και επώνυμα, ότι «πάμε να εξυπηρετήσουμε αυτά τα συμφέροντα». Πήραμε δυο πέτρες που δημιουργούσαν προβλήματα στα σκάφη και δεν καταλαβαίνω γιατί έγινε όλο αυτό. Έχουν άλλους σκοπούς και δεν θέλω να ασχοληθώ περισσότερο με το ζήτημα αυτό» πρόσθεσε.

Να θυμίσουμε, ότι στην καταγγελία της προς το Λιμεναρχείο, η Επιτροπή, αναφέρει τα εξής: «Υπέπεσε στην αντίληψή μας ότι στην πλησιέστερη αποβάθρα, δυτικά της γλίστρας της Μαρίνας Πατρών πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή 19/09/2025 περίπου 8 με 9 το πρωί και συγκεκριμένα στο σημείο με συντεταγμένες **38°15'47.7"N 21°44'18.1"E**, εργασίες εκβάθυνσης του βυθού με χωματουργικό μηχάνημα το οποίο είχε διακριτικά Δήμος Πατρέων.

Ως αποτέλεσμα, μεγάλοι βράχοι αφαιρέθηκαν από το βυθό και τοποθετήθηκαν εφαπτόμενοι ανάμεσα στο τσιμέντο της αποβάθρας και την ακτή του σημείου. Σημειώνεται ότι μέχρι πριν τις εργασίες στο εν λόγω σημείο δεν υπήρχαν βράχοι σε επαφή με το τσιμέντο και ο βυθός είχε ομοιόμορφη μορφολογία στο οπτικό πεδίο όπως μπορείτε να διαπιστώσετε από την πινέζα του google maps σε σχέση με την τωρινή κατάσταση. Παράλληλα, πληροφορηθήκαμε από περιοίκους ότι στο ίδιο σημείο προγραμματίζεται η κατασκευή προέκτασης της αποβάθρας από ιδιώτη.

Παρακαλείσθε όπως προβείτε άμεσα σε έλεγχο για:

- τη νομιμότητα των εργασιών εκβάθυνσης και της απόθεσης βράχων,

- το νόμιμο της διαδικασίας για την προαναφερόμενη ανέγερση κατασκευής αποβάθρας στον Αιγιαλό και να διασφαλιστεί η παύση οποιασδήποτε περαιτέρω αυθαίρετης ενέργειας στη Μαρίνα Πατρών.

Παρακαλούμε να ληφθούν τα νόμιμα μέτρα και να ενημερωθούν οι αρμόδιοι φορείς προστασίας του Αιγιαλού».

Η χρηματοδότηση της Μαρίνας

Δυο μήνες πριν, κατά τη διάρκεια, του Δημοτικού Συμβουλίου, είχαμε την παραδοχή από το Δήμο, ότι η Πάτρα έχασε τα 800.000 ευρώ, που ήταν η χρηματοδότηση για την αντικατάσταση των τριών κατεστραμμένων πλωτών προβλητών στη Μαρίνα μετά τη θεομηνία του 2021. Σήμερα, ο κ. Μελάς, μιλώντας, στο thebest.gr, αναφέρει: «Το Υπουργείο, που είχε την πηγή χρηματοδότησης, την μετέφερε κάπου άλλου και δεν μας ενδιαφέρει που, γιατί μας έχει στείλει την πράξη ένταξης. Τα δημοσιεύματα που έλεγαν ότι χάσαμε τα λεφτά, να απαντήσω ότι δεν έχουμε χάσει τίποτα».

Η αδειοδότηση

«Είναι στο Υπουργείο Οικονομικών και αφορά το νέο πλάνο που έχουμε για την Μαρίνα. Αυτά που πρέπει να κάνουμε, τις τρείς πλωτές προβλήτες και άλλες δυο ξύλινες, δεν λύνει το πρόβλημα στην Μαρίνα και αυτό απαιτεί χρήμα και για να γίνει αυτό πρέπει να μας εγκρίνουν το νέο πλάνο. Έχουμε καταθέσει όλες τις μελέτες και ότι απαιτείται. Ο Δήμαρχος έχει κάνει πολλές φορές παρεμβάσεις και επί τόσο χρονικό διάστημα δεν μας απαντούν είτε θετικά, είτε αρνητικά».