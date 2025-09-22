Πάτρα: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή του ξυλοδαρμό του 15χρονου

Σοκ και οργή έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Πάτρας o άγριος ξυλοδαρμός που δέχθηκε ένας 15χρονος μαθητής από συνομηλίκους του.

Το ανήλικο θύμα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Αγλαΐα Κυριακού» με σοβαρά τραύματα, ενώ το περιστατικό έχει ήδη ανοίξει νέο κύκλο συζητήσεων για την έξαρση της νεανικής βίας.

Οι τρεις ανήλικοι δράστες, αφού προσήχθησαν στις Αρχές, αφέθηκαν ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων, γεγονός που προκαλεί έντονες αντιδράσεις. Την ίδια ώρα, στη δημοσιότητα έρχεται βίντεο–ντοκουμέντο από το apohxos.gr που καταγράφει καρέ–καρέ τον άγριο ξυλοδαρμό, εντείνοντας τον προβληματισμό για τη σκληρότητα με την οποία έδρασαν οι ανήλικοι επιτιθέμενοι.

Το σοκαριστικό περιστατικό έχει κινητοποιήσει τις Αρχές, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για να αποσαφηνιστούν τα ακριβή κίνητρα της επίθεσης.