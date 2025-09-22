Πάτρα: Ελεύθεροι με όρους οι τρεις ανήλικοι για τον ξυλοδαρμό 15χρονου

Ελεύθεροι αφέθηκαν οι τρεις ανήλικοι μετά την απολογία τους στον Ανακριτή.

Οι νεαροί συνελήφθησαν στην Πάτρα για ξυλοδαρμό 15χρονου μαθητή, ο οποίος υποβλήθηκε σε επέμβαση στο Αγλαΐα Κυριακού στην Αθήνα. Ο 16χρονος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, ενώ οι άλλοι δύο αναμέμεται να ενταχθούν σε πρόγραμμα επιμέλειας ανηλίκων.

Το επεισόδιο σημειώθηκε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου.