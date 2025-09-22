Πάτρα: Ελεύθεροι με όρους οι τρεις ανήλικοι για τον ξυλοδαρμό 15χρονου

Ο 15χρονος υποβλήθηκε σε χειρουργείο στην Αθήνα
Ελεύθεροι αφέθηκαν οι τρεις ανήλικοι μετά την απολογία τους στον Ανακριτή.
Οι νεαροί συνελήφθησαν στην Πάτρα για ξυλοδαρμό 15χρονου μαθητή, ο οποίος υποβλήθηκε σε επέμβαση στο Αγλαΐα Κυριακού στην Αθήνα. Ο 16χρονος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, ενώ οι άλλοι δύο αναμέμεται να ενταχθούν σε πρόγραμμα επιμέλειας ανηλίκων.
Το επεισόδιο σημειώθηκε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου.
Χανιά:- Θάνατος 2,5 μηνών βρέφους: Οι γονείς του το πλάκωσαν την ώρα που κοιμόντουσαν
Βοιωτία: Ο «Γιάννης» και τα τρία μυστήρια στην υπόθεση της 62χρονης που έθαψε τη μητέρα της για να παίρνει τη σύνταξη
Το Welcome to UP 2025 ανεβαίνει στη Γέφυρα, πάει στο Αρχαιολογικό Μουσείο και ξεναγείται σε Αchaia Clauss
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr