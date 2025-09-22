Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Χανιά- Θάνατος 2,5 μηνών βρέφους: Οι γονείς του το πλάκωσαν την ώρα που κοιμόντουσαν

Χανιά- Θάνατος 2,5 μηνών βρέφους: Οι γον...

Συγκεκριμένα, το ζευγάρι είχε παρευρεθεί σε γάμο το βράδυ του Σαββάτου και έβαλαν ανάμεσα τους να κοιμηθεί το μωρό

Σοκάρουν τα νέα στοιχεία που έρχονται στο φως για τον θάνατο του 2, 5 μηνών βρέφους στον Αποκορώνα στην Κρήτη

Σύμφωνα με πρόσφατες πληροφορίες, οι γονείς του μωρού - ένα ζευγάρι Φινλανδών - προκάλεσαν τον θάνατο του βρέφους, καθώς πλάκωσαν το μωρό ενώ κοιμόντουσαν

Συγκεκριμένα, το ζευγάρι είχε παρευρεθεί σε γάμο το βράδυ του Σαββάτου και έβαλαν ανάμεσα τους να κοιμηθεί το μωρό, με αποτέλεσμα από λάθος να το πλάκωσαν από λάθος. Σημειώνεται πως αμφότεροι φέρονται να είχαν καταναλώσει αλκοόλ, σύμφωνα με το protothema.gr

Θυμίζεται πως κατά την ιατροδικαστική εξέταση είχε διαπιστωθεί «ασφυκτικός θάνατος», χωρίς, ωστόσο να διαπιστωθεί εγκληματική ενέργεια.

Οι γονείς οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα και αφέθηκαν ελεύθεροι το πρωί της Κυριακής, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία.

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: Αμάξι πήρε τούμπα στην Εθνική κοντά στην 6η ΕΜΑΚ- Ένας τραυματίας- ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ

Το Welcome to UP 2025 ανεβαίνει στη Γέφυρα, πάει στο Αρχαιολογικό Μουσείο και ξεναγείται σε Αchaia Clauss

Πάτρα: Τι συνέβη με τις πέτρες και το χωματουργικό μηχάνημα στη Μαρίνα;

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Κρήτη Βρέφος

Ειδήσεις