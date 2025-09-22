Το Welcome to UP 2025 ανεβαίνει στη Γέφυρα, πάει στο Αρχαιολογικό Μουσείο και ξεναγείται σε Αchaia Clauss

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, στο πλαίσιο του Welcome to UP 2025 powered by ΔΕΗ, προσκαλεί τους πρωτοετείς φοιτητές να συμμετάσχουν σε ξεχωριστές πολιτιστικές και εκπαιδευτικές ξεναγήσεις, γνωρίζοντας ορόσημα και τα τοπόσημα της πόλης και της ευρύτερης περιοχής.

Οι φοιτητές έχουν τη μοναδική ευκαιρία να απολαύσουν ένα ταξίδι ιστορίας, τεχνολογίας και δημιουργικότητας, γνωρίζοντας καλύτερα τον τόπο που θα τους φιλοξενεί τα επόμενα χρόνια, αναφέρει το Πανεπιστήμιο Πατρών

Ξενάγηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών

Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2025

11:30 π.μ. – Αναχώρηση λεωφορείου από την Πρυτανεία

Οι φοιτητές θα γνωρίσουν μέσα από την ξεχωριστή συλλογή εκθεμάτων του Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών, την πλούσια ιστορία της Πάτρας και της Αχαΐας, αλλά και την εξέλιξη του πολιτισμού της περιοχής.

Ξενάγηση στη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου (Γέφυρα Χαρίλαος Τρικούπης)

Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2025

11:30 π.μ. Ενημέρωση για τη μακέτα της Γέφυρας (Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών)

12.00 Ξενάγηση στην Γέφυρα Ρίου Αντιρρίου (Αναχώρηση λεωφορείου από το Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών)

Οι νέοι φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε μια εκπαιδευτική και βιωματική επίσκεψη στη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου (Γέφυρα Χαρίλαος Τρικούπης), ένα από τα σημαντικότερα έργα υποδομής της σύγχρονης Ελλάδας και τεχνολογικό σύμβολο της Δυτικής Ελλάδας.

Η επίσκεψη περιλαμβάνει:

Σύντομη παρουσίαση στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, με επεξήγηση και ανάλυση του μοντέλου κατασκευής της Γέφυρας, που φιλοξενείται στο χώρο. Οι φοιτητές θα ενημερωθούν για τις τεχνικές προκλήσεις, τις καινοτομίες και τη σπουδαιότητα του έργου.

Μετακίνηση με λεωφορείο προς τη Γέφυρα, όπου θα πραγματοποιηθεί επιτόπια ενημέρωση.

Επίσκεψη στον πυλώνα Μ4, ακριβώς κάτω από το κατάστρωμα της Γέφυρας, δίπλα στον σταθμό διοδίων του Αντιρρίου, ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον σημείο για την κατανόηση της λειτουργίας και του σχεδιασμού του έργου.

Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν έγκαιρα τη συμμετοχή τους μέσω της ειδικής πλατφόρμας.Προσοχή: Η χρήση κλειστών παπουτσιών με αντιολισθητική σόλα είναι υποχρεωτική για το κομμάτι της επίσκεψης στον πυλώνα. Όσοι δεν συμμορφώνονται με αυτή την οδηγία δεν θα επιτραπεί να συμμετάσχουν στην ξενάγηση.

Ξενάγηση στο Οινοποιείο ACHAIA CLAUSS

Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2025

12:00 μ.μ. (Αναχώρηση λεωφορείου από την Πρυτανεία)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προσκαλεί τους φοιτητές να γνωρίσουν ένα από τα ιστορικά τοπόσημα της Πάτρας, το εμβληματικό Οινοποιείο Achaia Clauss, σε μια ξεχωριστή εμπειρία πολιτισμού, ιστορίας και γευσιγνωσίας.

Η Achaia Clauss είναι το πρώτο οργανωμένο οινοποιείο της Ελλάδας. Ιδρύθηκε το 1861, και συνεχίζει μέχρι σήμερα την ιστορική της πορεία με προσήλωση στην παράδοση και την ποιότητα.

Οι φοιτητές που θα συμμετάσχουν θα έχουν την ευκαιρία να:

Περιηγηθούν στους αμπελώνες και να γνωρίσουν τη διαδικασία της οινοπαραγωγής

Επισκεφθούν το οινοφυλάκιο με τις εμφιαλωμένες εσοδείες

Ξεναγηθούν στα κελάρια με τις παλαιωμένες Μαυροδάφνες, ανάμεσά τους και η θρυλική εσοδεία του 1873, που φέτος κλείνει 150 χρόνια ζωής

Περιηγηθούν στο μουσείο του οινοποιείου και να γίνουν κοινωνοί της μοναδικής του ιστορίας

Σχεδιάσουν τη δική τους ετικέτα κρασιού

Συμμετάσχουν σε οινική γευστική δοκιμή, συζητώντας για το κρασί και τον πολιτισμό του

Όλες οι επισκέψεις πραγματοποιούνται με λεωφορεία που θα αναχωρούν από την Πρυτανεία (ή το Συνεδριακό Κέντρο, όπου αναφέρεται).

To Welcome to UP 2025 powered by ΔΕΗ διοργανώνεται από τις 7 έως τις 11 Οκτωβρίου, από το Πανεπιστήμιο Πατρών, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας, σε συνεργασία με τους Δήμους Πατρέων, Αγρινίου και Μεσολογγίου και με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών/τριών, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα: https://welcometoup.upatras.gr/