Πάτρα: Μάθημα «βία» στους ανήλικους- Πάνω από 20 περιστατικά σε ένα τρίμηνο- Πρωταγωνιστούν τα κορίτσια

Είκοσι περιστατικά σωματικής βίας, μεταξύ ανηλίκων, έχουν καταγραφεί από την αστυνομία το τελευταίο τρίμηνο στην Πάτρα, ενώ δεν αποκλείεται να έχουν υπάρξει και αλλά τα οποία όμως δεν έχουν επίσημα καταγγελθεί.

«Η βία των ανηλίκων είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο που έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις και δεν αφήνει αδιάφορο κανέναν, καθώς οι συνέπειές του αγγίζουν ολόκληρη την κοινωνία. Στην Πάτρα, η Αστυνομία και το Γραφείο Ανηλίκων, παρά την υποστελέχωσή τους, με διακριτικότητα και ευαισθησία διαχειρίζονται τα περιστατικά που προκύπτουν, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αντιμετώπιση του προβλήματος» αναφέρει στο thebest.gr ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας Γιώργος Αγγελόπουλος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, τα περιστατικά βίας αφορούν παιδιά ηλικίας από 14 έως 16 ετών, ενώ το 60% αφορούν κορίτσια και το υπόλοιπο 40% αγόρια. Ως επί το πλείστον, τα συμβάντα γίνονται εκτός σχολικών συγκροτημάτων αλλά σε χώρους που συχνάζουν μαθητές και κυρίως Παρασκευές και Σάββατα.

Παράλληλα, ο. κ Αγγελόπουλος, επισημαίνει: «Ωστόσο, η καταστολή από μόνη της δεν αρκεί. Το φαινόμενο απαιτεί μια πιο ολιστική προσέγγιση, όπου η κοινωνία και οι φορείς της θα έχουν ενεργό ρόλο. Η πρόληψη είναι το βασικό εργαλείο και μπορεί να επιτευχθεί μέσα από ένα εκπαιδευτικό σύστημα που θα διαθέτει τις απαραίτητες δομές και το εξειδικευμένο προσωπικό σε όλες τις βαθμίδες. Η καλλιέργεια σωστών προτύπων και η στήριξη των νέων στον δρόμο της υπευθυνότητας αποτελούν το «κλειδί» για τον περιορισμό του φαινομένου από τη ρίζα του. Η συνεργασία όλων είναι αναγκαία, ώστε να διαμορφωθούν οι συνθήκες για ένα πιο ασφαλές και υγιές κοινωνικό περιβάλλον».

Να σημειωθεί, ότι πλέον, με βάση το νέο νόμο, οι γιατροί των νοσοκομείων, στους οποίους φθάνουν τέτοια περιστατικά είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνουν της αρμόδιες αρχές.