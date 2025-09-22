Δυτική Αχαΐα: Φόβος και τρόμος τα τσακάλια- Φτάνουν μέχρι τις αυλές των σπιτιών

Ο φόβος κυριαρχεί στα χωριά της Δυτικής Αχαΐας, καθώς τα τσακάλια συνεχίζουν να κατεβαίνουν από τα βουνά, αναζητώντας τροφή.

Η παρουσία τους δεν είναι νέο φαινόμενο, αλλά χρόνιο πρόβλημα για τους κατοίκους, καθώς τις νυχτερινές ώρες οι αγέλες περιφέρονται στα χωριά, προκαλώντας πανικό τόσο στους κατοίκους όσο και στους κτηνοτρόφους, καθώς τα τσακάλια απειλούν τα ζώα τους και προκαλούν αναστάτωση στα κοπάδια.

Επιπλέον, τα ουρλιαχτά των τσακαλιών τα βράδια, μαζί με τα αδέσποτα σκυλιά που προσπαθούν να τα διώξουν, δημιουργούν ανασφάλεια στους κατοίκους, οι οποίοι παραμένουν σε διαρκή επαγρύπνηση.

Αναφορές έχουν γίνει, τα τελευταία χρόνια, κυρίως για τα χωριά της Μόβρης, στα Μαύρα Βουνά στον Άραξο, Λακκόπετρα, Κρίνο και Πουρνάρι, αλλά και σε χωριά της Δύμης και της Ωλενίας.

Η έλλειψη τροφής στα βουνά αναγκάζει τα τσακάλια να κατεβαίνουν όλο και πιο κοντά στις αυλές και τους στάβλους, ψάχνοντας πρόβατα και κάθε ζώο που βρουν μπροστά τους, γεγονός που καθιστά την παρουσία τους καθημερινότητα.

Σημειώνεται, ότι συχνά πυκνά, αγέλες τσακαλιών κάνουν την εμφάνισή τους και σε περιοχές της Πάτρας, όπως, Ρωμανού, Καρυά, Σούλι, Γλαύκο αλλά και στο Δασύλλιο, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του χειμώνα, όταν τα ζώα κατεβαίνουν σε χαμηλότερα υψόμετρα αναζητώντας τροφή.

Τα τσακάλια ως είδος «Κινδυνεύον»

Έκθεση της WWF Hellas κάνει λόγο για είδος που δεν ανήκει ούτε στα θηρεύσιμα ούτε στα προστατευόμενα, αλλά θεωρεί ότι ελλοχεύει κίνδυνος εξαφάνισης και το χαρακτηρίζει «Κινδυνεύον».

Στην Ελλάδα ζει το χρυσό τσακάλι που λέγεται έτσι εξαιτίας της απόχρωσης που έχει το τρίχωμα στην πλάτη του. Είναι μικρόσωμο ζώο, λίγο πιο μεγάλο από την αλεπού και λίγο μικρότερο από τον λύκο. Το ύψος της ράχης του φθάνει ή ξεπερνά ελάχιστα το γόνατο ενός ανθρώπου και το βάρος του κυμαίνεται συνήθως στα 10 με 11 κιλά. Σπανίως φθάνει και τα 15 κιλά. Ζυγίζει δηλαδή το μισό από ένα λυκόσκυλο. Εξαιτίας του μεγέθους του, το τσακάλι έχει κοντά πόδια, όμως είναι ένα ζώο ευλύγιστο και γρήγορο. Τρέχει με γρηγοράδα μικρές αποστάσεις και μάλιστα μπαίνει στη θάλασσα και κολυμπά, διασχίζοντας μικρά κανάλια. Οι επιστήμονες τονίζουν με κάθε τρόπο πως τα τσακάλια δεν πρέπει να εξοντώνονται ή να κυνηγιούνται με δηλητηριασμένα δολώματα, καθώς αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής υπαίθρου.