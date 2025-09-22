Σεισμός 3,4 Ρίχτερ στη Ζάκυνθο

Εντοπίζεται 11 χιλιόμετρα δυτικά νοτιοδυτικά του Κεριού

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 11 χιλιόμετρα δυτικά νοτιοδυτικά του Κεριού Ζακύνθου , ενώ το εστιακό βάθος εκτιμάται στα 20 χιλιόμετρα.

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr