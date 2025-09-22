Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Σεισμός 3,4 Ρίχτερ στη Ζάκυνθο

Σεισμός 3,4 Ρίχτερ στη Ζάκυνθο

Εντοπίζεται 11 χιλιόμετρα δυτικά νοτιοδυτικά του Κεριού

Σεισμός 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στη Ζάκυνθο.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 11 χιλιόμετρα δυτικά νοτιοδυτικά του Κεριού Ζακύνθου, ενώ το εστιακό βάθος εκτιμάται στα 20 χιλιόμετρα.

Ειδήσεις Τώρα

Χανιά- Θάνατος 2,5 μηνών βρέφους: Οι γονείς του το πλάκωσαν την ώρα που κοιμόντουσαν

Βοιωτία: Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί και αφέθηκε ελεύθερη η 62χρονη

Πάτρα: Θλίψη στην κηδεία του Γιάννη Μάζη- Παρούσα και η νύφη του Μπέτυ Μαγγίρα

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Σεισμός Ζάκυνθος

Ειδήσεις