Πάτρα: Θλίψη στην κηδεία του Γιάννη Μάζη- Παρούσα και η νύφη του Μπέτυ Μαγγίρα

Οικογένεια, συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι του αθλητισμού αποχαιρέτησαν σήμερα τον Γιάννη Μάζη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών, έπειτα από ανακοπή καρδιάς.

Η κηδεία του ήταν πολιτική και τελέστηκε στο προαύλιο του Α΄Δημοτικού Νεκροταφείου της Πάτρας.

Ο Γιάννης Μάζης υπήρξε εμβληματική μορφή του πατραϊκού υγρού στίβου.

Ήταν επί σειρά ετών αθλητής του Ναυτικού Ομίλου Πατρών, τόσο στην κολύμβηση όσο και στο πόλο, σε μια περίοδο όπου ο ΝΟΠ είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στον ελληνικό υγρό στίβο.

Υπηρέτησε τον χώρο και σε διοικητικό επίπεδο, ως παράγοντας της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος .

Ο Γιάννης Μάζης υπήρξε επίσης πατέρας της Αναστασίας, του Νίκου και του Δημήτρη, με τους δυο τελευταίους να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην κολύμβηση και με τον Δημήτρη να ακολουθεί τα βήματά του στον χώρο του υγρού στίβου και να είναι σήμερα προπονητής του Παναθηναϊκού.

Παρούσα στο τελευταίο αντίο και η νύφη του, η σύζυγος του γιου του Δημήτρη και γνωστή παρουσιάστρια, Μπέττυ Μαγγίρα.