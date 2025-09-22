Πάτρα: «Σ' ευχαριστώ δότη»- Συνέλεξαν 121 δείγματα νέων εθελοντών δοτών μυελού των οστών

«Σ' ευχαριστώ δότη». Μ' αυτό το μήνυμα και με πλούσιες μελωδίες που ήχησαν στο κέντρο της Πάτρας η πόλη γιόρτασε το Σάββατο την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Δότη Μυελού των Οστών.



Στόχος της εκδήλωσης musicstreetfestival που συνδιοργάνωσαν το Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών (ΚΕΔΜΟΠ)- «Χάρισε ζωή» του Πανεπιστημίου Πατρών και ο Σύλλογος γονιών παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια «ΦΛΟΓΑ» ήταν η διάδοση του μηνύματος της δωρεάς μυελού των οστών, αναφέρει η ανακοίνωση.



Οι φοιτητικές εθελοντικές ομάδες «Willyoumarrowme?» και «BetterToMarrow» συνέλεξαν 121 δείγματα νέων εθελοντών δοτών μυελού των οστών ενισχύοντας έτσι την ελληνική και παγκόσμια δεξαμενή δοτών ώστε κάθε ασθενής να μπορεί να βρει το συμβατό του δότη. Με τις μουσικές μελωδίες από τις φοιτητικές μπάντες το μήνυμα «Σ' ευχαριστώ δότη» ακούστηκε δυνατά δίνοντας ορατότητα στην ανάγκη προσφοράς προς το συνάνθρωπο που ασθενεί και μάχεται για τη ζωή.

Ο μουσικός κύκλος ξεκίνησε με το συγκλονιστικό τραγούδι που έχει γράψει ο δάσκαλος και εθελοντής της «Φλόγας» Γιώργος

Μπενοβίας αφιερωμένο στη μεγάλη οικογένεια της «Φλόγας». Ακολούθως τη μουσική σκυτάλη παρέλαβαν οι θαυμάσιοι μουσικοί και εκτελεστές,

Χρήστος Νικολίτσης, Αλέξης Βούζας και το μουσικό σύνολο «Bouzouksides 6» με τους Δημήτρη και Γιώργο Χατζηαντωνίου και τον Γαβριήλ Αμίτση.



Το Πανεπιστήμιο Πατρών εκπροσώπησε η αντιπρύτανης Φοιτητικής Μέριμνας Λένα Αλμπάνη. Αξιοσημείωτη ήταν και η συμβολή της

«ΓΕΦΥΡΑΣ Α.Ε.» καθώς ο Διευθύνων Σύμβουλος Πάνος Λούκας μερίμνησε ώστε την ημέρα αυτή, Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου, το μήνυμα της δωρεάς μυελού των οστών να αναγράφεται στις ηλεκτρονικές πινακίδες της Γέφυρας.



Η εκδήλωση υλοποιήθηκε με τη στήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Δήμου Πατρέων. Ηταν υπό την Αιγίδα του Πανεπιστημίου Πατρών

και του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών. Στην επιτυχία της συνέβαλε και η πολυπληθής ομάδα του Τμήματος Πάτρας του Ελληνικού Ερυθρού

Σταυρού η οποία δεν περιορίστηκε στην παροχή Πρώτων Βοηθειών, όπου χρειάστηκε αλλά συμμετείχε ενεργά στη διάδοση του μηνύματος της

Δωρεάς Μυελού των Οστών.

Λίγα λόγια για τη δωρεά του Μυελού των Οστών



Γιατί να γίνω δότης;

Γνωρίζετε πόσοι συνάνθρωποι μας έχουν την καθημερινή αγωνία μέχρι

να βρουν τον συμβατό τους δότη που θα τους σώσει την ζωή, και ειδικά

τα μικρά παιδιά;

Γνωρίζετε ότι μπορείτε να γίνετε δότες άπλα δίνοντας λίγο σάλιο;

Γνωρίζετε ότι μπορείτε να Χαρίσετε Ζωή απλά δίνοντας αίμα;

Οι ασθενείς δεν μπορούν να επιλέξουν. Εμείς μπορούμε.

Κάθε 4 λεπτά κάποιος διαγιγνώσκεται με καρκίνο του αίματος.

Η λευχαιμία είναι ο πιο συνηθισμένος καρκίνος στην παιδική ηλικία.

Για τους περισσότερους ασθενείς η μόνη τους ελπίδα είναι η

μεταμόσχευση μυελού των οστών

3 στους 10 θα βρουν συμβατό δότη από τη οικογένεια τους…

Η ζωή των άλλων 7 εξαρτάται από εθελοντές όπως εμεί