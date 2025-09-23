Καταγγελία από τη γιαγιά του Παναγιωτάκη για την Μουρτζούκου: «Έδινε ναρκωτικά σε αστυνομικό»

Η γιαγιά του Παναγιωτάκη, σε μία ακόμη αποκαλυπτική συνέντευξή της, αναφέρθηκε στην παραβατική συμπεριφορά της Ειρήνης Μουρτζούκου, η οποία -όπως υποστηρίζει- την οδήγησε τελικά και στη φυλακή.

Μιλώντας στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», η γιαγιά προχώρησε σε έναν βαρύ ισχυρισμό, λέγοντας ότι η Μουρτζούκου διακινούσε ναρκωτικά και μάλιστα τα προμήθευε σε αστυνομικό. Σύμφωνα με την ίδια, ο συγκεκριμένος ένστολος είχε στο παρελθόν βοηθήσει την οικογένεια σε κάποια ζητήματα, γεγονός που κάνει την υπόθεση ακόμη πιο σοκαριστική.

Συγκεκριμένα όπως είπε: «Η Ειρήνη έδινε ναρκωτικά σε αστυνομικό και καμία φορά που δεν είχε του έδινε ντεπόν», «εκείνος μας βοηθούσε για κάποια πράγματα που του ζητούσαμε και για διπλώματα».

Η γιαγιά του Παναγιωτάκη ήταν αρχικά διστακτική στο δώσει στο κοινό αυτές τις πληροφορίες όμως τελικά τις αποκάλυψε επισημαίνοντας ότι όλο αυτά τα έχει πει και στην αστυνομία: «Όλα αυτά τα έχω πει στην ΓΑΔΑ».

Βέβαια τα λεγόμενα της δεν έχουν επιβεβαιωθεί ακόμα από την αστυνομία και επρόκειτο μόνο για δικούς της ισχυρισμούς.